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اقتصاد

غدا.. البنوك تستأنف عملها بعد 5 أيام اجازة.. اعرف مواعيد العمل

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 03:07 م
البنوك
البنوك
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محمد يحيى
تستأنف البنوك العاملة بالسوق المصرية وفروعها، صبيحة غدا الثلاثاء، عملها بعد انتهاء اجازة عيد الأضحي المبارك والممنوحة بقرار رسمي من البنك المركزي المصري.

ويبدأ عمل 37 بنكا عاملا بمصر وفروعه علي مستوي الجمهورية؛ في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحا حتي الثالثة عصرا، اعتبارا من غدا استقبال طلبات العملاء داخل الفروع البنكية.

ومنح البنك المركزي المصري قرار بمنح البنوك وموظفيها إجازة لمدة 5 أيام تبدأ من الخميس الماضي حتي اليوم الاثنين بمناسبة احتفالات عيد الأضحي المبارك.

وخلال فترة الإجازة قامت البنوك علي مستوي  فروعها بالجمهورية بتغذية ماكينات الصراف الآلي ATM  بأوراق النقد المختلفة وخصوصا العملات الجديدة لشراء مستلزمات العيد وتدبير احتياجات عملاء البنوك مع الإلتزام بالقواعد الممونحة لهم من البنك المركزي بشأن الحدود القصوي اليومية للسحب و الإيداع البنكي,

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ومن المقرر انتهاء آخر ايام اجازة البنوك اليوم الاثنين.

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