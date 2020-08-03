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أخبار البلد

حملة النائب محمد أبو العينين تباشر أعمالها في تعقيم شوارع الجيزة.. فيديو وصور

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 05:18 م
صدى البلد
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ميرنا محمود
وجه النائب محمد أبو العينين، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، عضو مجلس النواب، أعضاء حملته بالقيام بأعمال تطهير وتعقيم لعدد من شوارع محافظة الجيزة، لتستمر الحملة في دورها الخدمي وحملاتها المكثفة لخدمة مواطني الجيزة وحماية المواطنين من فيروس كورونا.

وتولى أعضاء حملة النائب محمد أبو العينين تطهير وتعقيم كل من شارع "المدبح و سور المدبح و نقطة اطفاء المنيب و نادي المنيب و مسجد قباء

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وشاركت حملة أبو العينين على مدى ثلاثة أشهر في تنظيم صرف المعاشات بمكاتب البريد والمدارس التى خصصتها محافظة الجيزة لصرف المعاشات، ولاقت تجربة النائب محمد أبو العينين في إعداد أماكن انتظار لأصحاب المعاشات والتسهيل عليهم، استحسانًا كبيرًا من المواطنين، وتم تكرار هذه التجربة فى عدد من مكاتب البريد على مستوى الجمهورية.
حملة النائب محمد أبو العينين تباشر أعمالها في تعقيم شوارع الجيزة.. فيديو وصور
حملة النائب محمد أبو العينين تباشر أعمالها في تعقيم شوارع الجيزة.. فيديو وصور
حملة النائب محمد أبو العينين تباشر أعمالها في تعقيم شوارع الجيزة.. فيديو وصور
حملة النائب محمد أبو العينين تباشر أعمالها في تعقيم شوارع الجيزة.. فيديو وصور
حملة النائب محمد أبو العينين تباشر أعمالها في تعقيم شوارع الجيزة.. فيديو وصور
حملة النائب محمد أبو العينين تباشر أعمالها في تعقيم شوارع الجيزة.. فيديو وصور
حملة النائب محمد أبو العينين تباشر أعمالها في تعقيم شوارع الجيزة.. فيديو وصور
حملة النائب محمد أبو العينين تباشر أعمالها في تعقيم شوارع الجيزة.. فيديو وصور
حملة النائب محمد أبو العينين تباشر أعمالها في تعقيم شوارع الجيزة.. فيديو وصور
حملة النائب محمد أبو العينين تباشر أعمالها في تعقيم شوارع الجيزة.. فيديو وصور
حملة النائب محمد أبو العينين تباشر أعمالها في تعقيم شوارع الجيزة.. فيديو وصور
حملة النائب محمد أبو العينين تباشر أعمالها في تعقيم شوارع الجيزة.. فيديو وصور
حملة النائب محمد أبو العينين تباشر أعمالها في تعقيم شوارع الجيزة.. فيديو وصور
حملة النائب محمد أبو العينين تباشر أعمالها في تعقيم شوارع الجيزة.. فيديو وصور
حملة النائب محمد أبو العينين تباشر أعمالها في تعقيم شوارع الجيزة.. فيديو وصور
حملة النائب محمد أبو العينين تباشر أعمالها في تعقيم شوارع الجيزة.. فيديو وصور
حملة النائب محمد أبو العينين تباشر أعمالها في تعقيم شوارع الجيزة.. فيديو وصور
حملة النائب محمد أبو العينين تباشر أعمالها في تعقيم شوارع الجيزة.. فيديو وصور
حملة النائب محمد أبو العينين تباشر أعمالها في تعقيم شوارع الجيزة.. فيديو وصور
حملة النائب محمد أبو العينين تباشر أعمالها في تعقيم شوارع الجيزة.. فيديو وصور
حملة النائب محمد أبو العينين تباشر أعمالها في تعقيم شوارع الجيزة.. فيديو وصور
حملة النائب محمد أبو العينين تباشر أعمالها في تعقيم شوارع الجيزة.. فيديو وصور
حملة النائب محمد أبو العينين تباشر أعمالها في تعقيم شوارع الجيزة.. فيديو وصور
حملة النائب محمد أبو العينين تباشر أعمالها في تعقيم شوارع الجيزة.. فيديو وصور
حملة النائب محمد أبو العينين تباشر أعمالها في تعقيم شوارع الجيزة.. فيديو وصور
حملة النائب محمد أبو العينين تباشر أعمالها في تعقيم شوارع الجيزة.. فيديو وصور
حملة النائب محمد أبو العينين تباشر أعمالها في تعقيم شوارع الجيزة.. فيديو وصور
حملة النائب محمد أبو العينين تباشر أعمالها في تعقيم شوارع الجيزة.. فيديو وصور
حملة النائب محمد أبو العينين تباشر أعمالها في تعقيم شوارع الجيزة.. فيديو وصور
حملة النائب محمد أبو العينين تباشر أعمالها في تعقيم شوارع الجيزة.. فيديو وصور
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