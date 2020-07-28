للوقاية من كورونا.. حملة النائب محمد أبو العينين تباشر أعمالها بتعقيم شوارع وحارات الجيزة.. صور

وجه النائب محمد أبو العينين ، نائب حزب مستقبل وطن، عضو مجلس النواب، أعضاء حملته بالقيام بأعمال تطهير وتعقيم لعدد من شوارع وحارات محافظة الجيزة، لتستمر الحملة في دورها الخدمي وحملاتها المكثفة لخدمة مواطني الجيزة وحماية المواطنين من فيروس كورونا.





وقام أعضاء حملة النائب محمد أبو العينين بتطهير وتعقيم كل من شارع " الشهداء من جسر الكونيسة، حارة الناصر من الشهداء، شارع الوادى الجديد، شارع يوسف عفيفى من جسر الكونيسه، شارع ابراهيم الدسوقى امتداد شارع الامام الشافعي".













وعملت الحملة على تعقيم عدد من الحارات والمساجد ومنها" حارة بلال من الشهداء، حارة الشهيد عبد البديع سالم من الشهداء، حارة عبد العزيز من الشهداء، حارة ابو دياب من الشهداء، حارة المعز لدين الله من الشهداء، حارة عبد العزيز من الشهداء ومسجد عمر بن الخطاب".







