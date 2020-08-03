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أخبار العالم

تتجنب الحديث عن كورونا.. حملة ترامب الإعلانية تعود بالهجوم على جو بايدن

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 06:36 م
ترامب وجو بايدن
ترامب وجو بايدن
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شيماء مصطفى
عادت حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى شاشة التلفزيون، بإنتاج اثنين من الإعلانات الجديدة والتي تهاجم المرشح الرئاسي الديمقراطي جو بايدن، بعد تعليق مؤقت للإنفاق الإعلاني في أواخر الأسبوع الماضي.

ووفقًا لصحيفة "سي إن إن" الأمريكية، تأتي الحملة الإعلانية الجديدة، بعد أن ألغى مدير حملة ترامب الانتخابية الجديد بيل ستيبان، الإعلانات الأسبوع الماضي، وذلك لتقييم الحملة والحصول على فهم أفضل لكيفية تركيز طاقتها واستهداف مواردها.

وذكرت الصحيفة أنه من المتوقع أن يتم عرض الإعلانات على منافذ البث والكابلات المحلية في ولايات التصويت المبكر في نورث كارولينا وجورجيا وفلوريدا وأريزونا، كما سيتم عرضها أيضًا على قنوات اللغة الإسبانية.

ولفتت إلى أن الإعلانين اللذين صدرا اليوم الاثنين، لا زالت تواصل حملة ترامب في محاولاتها لتصوير بايدن على أنه "أداة لليسار الراديكالي" وتناشد الناخبين الذين يقولون أنهم يشكلون "الأغلبية الصامتة" بهزيمته.

وأوضحت "سي إن إن" أن لإعلانات الجديدة لم تتحدث عن جائحة فيروس كورونا التاجي. حيث لم تعرض الحملة إعلانًا تلفزيونيًا واحدًا يشير إلى أزمة الصحة العامة المستمرة.

وردا على الإعلانات الجديدة، قال أندرو بيتس المتحدث باسم حملة بايدن في بيان "الشعب الأمريكي يعرف جو بايدن.. وبعد سبعة أشهر متتالية من القيادة الفاشلة لأسوأ أزمة للصحة العامة منذ أجيال، ونعلم أن قدرة أمتنا على الانضمام لبقية العالم في هزيمة كورونا لكن هناك عبء واحد رئيسي هو دونالد ترامب".
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