تتجنب الحديث عن كورونا.. حملة ترامب الإعلانية تعود بالهجوم على جو بايدن

عادت حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى شاشة التلفزيون، بإنتاج اثنين من الإعلانات الجديدة والتي تهاجم المرشح الرئاسي الديمقراطي جو بايدن، بعد تعليق مؤقت للإنفاق الإعلاني في أواخر الأسبوع الماضي.





ووفقًا لصحيفة "سي إن إن" الأمريكية، تأتي الحملة الإعلانية الجديدة، بعد أن ألغى مدير حملة ترامب الانتخابية الجديد بيل ستيبان، الإعلانات الأسبوع الماضي، وذلك لتقييم الحملة والحصول على فهم أفضل لكيفية تركيز طاقتها واستهداف مواردها.





وذكرت الصحيفة أنه من المتوقع أن يتم عرض الإعلانات على منافذ البث والكابلات المحلية في ولايات التصويت المبكر في نورث كارولينا وجورجيا وفلوريدا وأريزونا، كما سيتم عرضها أيضًا على قنوات اللغة الإسبانية.





ولفتت إلى أن الإعلانين اللذين صدرا اليوم الاثنين، لا زالت تواصل حملة ترامب في محاولاتها لتصوير بايدن على أنه "أداة لليسار الراديكالي" وتناشد الناخبين الذين يقولون أنهم يشكلون "الأغلبية الصامتة" بهزيمته.





وأوضحت "سي إن إن" أن لإعلانات الجديدة لم تتحدث عن جائحة فيروس كورونا التاجي. حيث لم تعرض الحملة إعلانًا تلفزيونيًا واحدًا يشير إلى أزمة الصحة العامة المستمرة.



