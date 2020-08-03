بطولة إفريقيا سبب التأخر.. تطورات تجديد عقود نجوم الزمالك المعلقة









تنتظر جماهير وعشاق فريق الزمالك، حسم إدارة النادى لملف تجديد عقود نجوم الفريق، والذى مازال معلق حتى الأن، مما يثير قلق وخوف لديهم من رحيل البعض منهم.





ويتبقى في عقد يوسف أوباما نجم الفريق موسم واحد فقط، حيث ينتهى عقده بشهر يونيو من عام ٢٠٢١، بالإضافة لأقتراب نهاية عقد التونسى فرجانى ساسى وقائد الفريق حازم إمام، ورغبة النادى فى رفع راتب عبدالله جمعة ومحمد عبد الغنى، وزيادة مدة عقدهم بعد أدائهم المميز بالفترة الأخيرة.





ويرصد موقع "صدى البلد" فى التقرير التالى، أخر تطورات ملف تجديد عقود لاعبى الزمالك، على النحو التالى:-





١- تطورات تجديد عقد فرجاني ساسي مع الزمالك

ناقش أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، ملف تجديد عقد ساسي مع الفريق، ورحب اللاعب بالأمر، لكنه أجل حسمه للقرار وتوقيعه، لما بعد الانتهاء من بطولة دوري أبطال إفريقيا.





وتلقى ساسي بعض العروض من الأندية في الخليج، خلال الفترة الماضية، لكن الأولوية ستكون للزمالك.





ويعتبر ساسى من الأعمدة الأساسية في الفريق، والتى يعتمد عليه كارتيرون بشكل مستمر.





٢- تطورات تجديد عقد يوسف أوباما مع الزمالك





عقد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، جلسة مع يوسف أوباما، صانع ألعاب الفريق من أجل الانتهاء من مسألة تجديد عقده، والذي ينتهي في يونيو 2021، وترغب الإدارة فى تجديد تعاقده واستمراره داخل النادى.





ويفكر مسؤولي الزمالك فى تمديد عقد اللاعب لمدة 3 مواسم إضافية بجانب الموسم المقبل، مقابل 10 ملايين جنيه مصري.





تطورات المفوضات بين اللاعب والإدارة مازالت جارية، ولم يتم الإتفاق بين الطرفين بشكل نهائى، ولكن أوباما من أبناء الزمالك، وعنصر أساسى فى تشكيلة الفريق الأساسية، ولا غنى عنه، وسيتم الإعلان عن تجديد التعاقد خلال الفترة المقبلة، وبعد الانتهاء من بطولة افريقيا.





٣- تجديد عقد حازم إمام

أعلن نادى الزمالك فى بيان رسمى، تجديد عقد حازم إمام ظهير أيمن الفريق وقائده، ووقع اللاعب على عقود تجديد تعاقده، الذى كان ينتهى بشهر يونيو الماضى.





ولم يتم الإعلان بشكل نهائى عن مدة العقود الجديدة أو القيمة المالية، وأكدت بعض التقارير ان حازم إمام وقع على بياض، ولكنه تحفظ على مقدم التعاقد، الذى قرره نادى الزمالك.





٤- تجديد عقد عبدالله جمعة

يرغب المسؤلين بنادى الزمالك، فى تجديد تعاقدهم مع اللاعب عبدالله جمعة، ظهير أيسر الفريق وتعديل قيمة عقده، بعد المستوى المميز الذى قدمه مع الزمالك بالفترة الماضية.





ووافق اللاعب على تجديد تعاقده، ولكن لم يوقع بشكل رسمى على العقود، بسبب عدم الإتفاق على القيمة المالية.





٥- تجديد عقد محمد عبد الغنى

وقع محمد عبد الغنى مدافع الزمالك، على عقود تجديد تعاقده مع الفريق، على بياض، ويتبقى فى عقد اللاعب موسمين ولكن الزمالك فضل إعادة تجديد وتعديل عقده، بعد المستوى المميز الذى قدمه خلال الفترة الماضية.





ويتبقى خطوة واحدة على الإعلان رسميًا بتجديد عقد اللاعب، وهى الاتفاق بين عبد الغنى والإدارة على القيمة المالية، فمدافع الزمالك يتقاضى مبلغ مليون جنيه، وسيزيد فى العقد الجديد، ولكن لم يتم الإتفاق على المبلغ بشكل نهائى، ولذلك خطوة إعلان التعاقد تأجلت.