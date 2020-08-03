بطولة إفريقيا سبب التأخر.. تطورات تجديد عقود نجوم الزمالك المعلقة

تنتظر جماهير وعشاق فريق الزمالك، حسم إدارة النادى لملف تجديد عقود نجوم الفريق، والذى مازال معلق حتى الأن، مما يثير قلق وخوف لديهم من رحيل البعض منهم.
ويتبقى في عقد يوسف أوباما نجم الفريق موسم واحد فقط، حيث ينتهى عقده بشهر يونيو من عام ٢٠٢١، بالإضافة لأقتراب نهاية عقد التونسى فرجانى ساسى وقائد الفريق حازم إمام، ورغبة النادى فى رفع راتب عبدالله جمعة ومحمد عبد الغنى، وزيادة مدة عقدهم بعد أدائهم المميز بالفترة الأخيرة.
ويرصد موقع "صدى البلد" فى التقرير التالى، أخر تطورات ملف تجديد عقود لاعبى الزمالك، على النحو التالى:-
١- تطورات تجديد عقد فرجاني ساسي مع الزمالك
ناقش أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، ملف تجديد عقد ساسي مع الفريق، ورحب اللاعب بالأمر، لكنه أجل حسمه للقرار وتوقيعه، لما بعد الانتهاء من بطولة دوري أبطال إفريقيا.
وتلقى ساسي بعض العروض من الأندية في الخليج، خلال الفترة الماضية، لكن الأولوية ستكون للزمالك.
ويعتبر ساسى من الأعمدة الأساسية في الفريق، والتى يعتمد عليه كارتيرون بشكل مستمر.
٢- تطورات تجديد عقد يوسف أوباما مع الزمالك
عقد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، جلسة مع يوسف أوباما، صانع ألعاب الفريق من أجل الانتهاء من مسألة تجديد عقده، والذي ينتهي في يونيو 2021، وترغب الإدارة فى تجديد تعاقده واستمراره داخل النادى.
ويفكر مسؤولي الزمالك فى تمديد عقد اللاعب لمدة 3 مواسم إضافية بجانب الموسم المقبل، مقابل 10 ملايين جنيه مصري.
تطورات المفوضات بين اللاعب والإدارة مازالت جارية، ولم يتم الإتفاق بين الطرفين بشكل نهائى، ولكن أوباما من أبناء الزمالك، وعنصر أساسى فى تشكيلة الفريق الأساسية، ولا غنى عنه، وسيتم الإعلان عن تجديد التعاقد خلال الفترة المقبلة، وبعد الانتهاء من بطولة افريقيا.
٣- تجديد عقد حازم إمام
أعلن نادى الزمالك فى بيان رسمى، تجديد عقد حازم إمام ظهير أيمن الفريق وقائده، ووقع اللاعب على عقود تجديد تعاقده، الذى كان ينتهى بشهر يونيو الماضى.
ولم يتم الإعلان بشكل نهائى عن مدة العقود الجديدة أو القيمة المالية، وأكدت بعض التقارير ان حازم إمام وقع على بياض، ولكنه تحفظ على مقدم التعاقد، الذى قرره نادى الزمالك.
٤- تجديد عقد عبدالله جمعة
يرغب المسؤلين بنادى الزمالك، فى تجديد تعاقدهم مع اللاعب عبدالله جمعة، ظهير أيسر الفريق وتعديل قيمة عقده، بعد المستوى المميز الذى قدمه مع الزمالك بالفترة الماضية.
ووافق اللاعب على تجديد تعاقده، ولكن لم يوقع بشكل رسمى على العقود، بسبب عدم الإتفاق على القيمة المالية.
٥- تجديد عقد محمد عبد الغنى
وقع محمد عبد الغنى مدافع الزمالك، على عقود تجديد تعاقده مع الفريق، على بياض، ويتبقى فى عقد اللاعب موسمين ولكن الزمالك فضل إعادة تجديد وتعديل عقده، بعد المستوى المميز الذى قدمه خلال الفترة الماضية.
ويتبقى خطوة واحدة على الإعلان رسميًا بتجديد عقد اللاعب، وهى الاتفاق بين عبد الغنى والإدارة على القيمة المالية، فمدافع الزمالك يتقاضى مبلغ مليون جنيه، وسيزيد فى العقد الجديد، ولكن لم يتم الإتفاق على المبلغ بشكل نهائى، ولذلك خطوة إعلان التعاقد تأجلت.