كاف يعلن تفاصيل جديدة حول نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية

تخلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن فكرة إقامة الدورين قبل النهائي والنهائي لدوري أبطال افريقيا هذا العام في مكان واحد وحدد 16-17 أكتوبر المقبل موعدًا لإقامة نهائي البطولة القارية الأولى للأندية.



وكان من المتوقع أن تستضيف الكاميرون المرحلتين الأخيرتين من البطولة لكن بعد انسحابها أكد الاتحاد القاري إقامة الدور قبل النهائي من مرحلتين ذهابًا وإيابًا في ملعبي الفريقين على أن يقام النهائي في ملعب محايد في حالة تنافس فريقين من دولتين مختلفتين على اللقب.



وتنحصر المنافسة في الدور قبل النهائي بين فرق مصرية ومغربية إذ يلتقي الرجاء البيضاوي مع الزمالك بينما تجمع المواجهة الثانية بين الوداد والأهلي



وستقام مباراتا الذهاب في المغرب في 25-26 سبتمبر المقبل على أن يقام دور العودة في مصر في 2-3 أكتوبر.



وإذا ما تأهل فريقان من دولة واحدة للدور النهائي فإن النهائي سيقام في هذه الحالة في نفس الدولة في منتصف أكتوبر، وإذا كان الفريقان من بلدين مختلفين فإن المباراة ستقام في ملعب محايد.



ووفقا لما نشرته رويترز ، فان كاف طلب من الدول الأعضاء التقدم لاستضافة المباراة الفاصلة قبل 17 أغسطس الجاري، مدعما بخطاب موافقة الحكومة، وحدد الاتحاد أيضا مواعيد مباريات المرحلتين الأخيرتين من كأس الكونفدرالية التي ستقام في المغرب.





وسيلتقي بيراميدز المصري مع حورويا الغيني في الدار البيضاء في 22 سبتمبر المقبل وفي نفس اليوم يلتقي نهضة بركان المغربي مع مواطنه حسنية أغادير في الرباط.