نظام أردوغان يخفي حجم كارثة كورونا في تركيا.. تفاصيل

أكد رئيس المجلس المركزي للجمعية الطبية التركية البروفيسور سينان أديامان، أن وزارة الصحة تخفي البيانات الصادرة المتعلقة بوباء كورونا، وسط تزايد حالات الإصابة بـ"كوفيد-19" في البلاد.





ووفقًا لصحيفة "أحوال" التركية، قال أديامان، إن وزارة الصحة وضعت نسبة وكوتة لعدد الاختبارات، لافتا إلى أن المخالطين لمرضى كورونا لا يخضعون لأي فحص.





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ونقلت صحيفة "T24" التركية عن تقارير قولها إن المستشفيات التركية أمرت بإرسال المرضى الذين يعانون من أعراض خفيفة لكورونا، إلى منازلهم للتعافي من خلال العزلة الذاتية..





وأشار أديامان إلى أن المرضى يتم إرسالهم المرضى إلى منازلهم، لعدم وجود أماكن في المستشفيات في بعض المدن.





وأظهرت أحدث بيانات وزارة الصحة التركية، أمس الأحد، تسجيل 987 إصابة جديدة من أصل أكثر من 40 ألف اختبار أجري منذ مساء السبت.





وتضررت تركيا بشدة من فيروس كورونا، وارتفعت الإصابات والوفيات منذ تخفيف القيود، في أوائل يونيو.





وقال خبراء الصحة إن انتشار كورونا قد يزداد مع تخفيف التدابير الوقائية.





وحذر عضو في مجلس علوم الفيروسات التاجية بوزارة الصحة من احتمال حدوث موجة ثانية من الوباء في موسم الخريف، وذلك بسبب تصرفات الشعب كما كان قبل انتشار كورونا.