بـ 3 ملايين جنيه .. رفع قدرات المحولات الكهربائية في كفر الشيخ

نفذ قطاع الكهرباء بمحافظة كفر الشيخ، خطة أعمال رفع قدرات المحولات الكهربائية وتدعيم القرى، بتكلفة مالية قدرها 3 ملايين و161 ألف جنيه، بإشراف المهندسة غادة أبو كيلة، وكيل وزارة الكهرباء.





وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن الأعمال شملت رفع قدرات المحولات لاستيعاب الأحمال لـ 5 محولات بجنوب مركز ومدينة دسوق لتستفيد منها 6 قرى، بتكلفة مالية 376 ألف جنيه.



وأضاف محافظ كفر الشيخ، وجرى رفع قدرات المحولات لاستيعاب الأحمال لـ 6 محولات بشمال مركز ومدينة دسوق لتستفيد منها قرية الكرادوة، و5 قرى أخرى بتكلفة مالية 304 ألف جنيه.





وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى رفع قدرات المحولات لاستيعاب الأحمال ل 4 محولات بمركز ومدينة مطوبس ليستفيد منها منطقة شرق برمبال بتكلفة مالية 265 ألف جنيه.





وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه تم رفع قدرات المحولات لاستيعاب الأحمال ل 7 محولات بمدينة بيلا ليستفيد منها محول الصياد وبعض القرى بتكلفة مالية 483 ألف جنيه، ورفع قدرات المحولات لاستيعاب الأحمال ل4 محولات بمدينة بلطيم، ليستفيد منها محول أبو سليمان وبعض القرى بتكلفة مالية 265 ألف جنيه.





وتابع، تم رفع قدرات المحولات لاستيعاب الأحمال لـ 5 محولات بقرى غرب كفر الشيخ ليستفيد منها مركز شباب القرضا، و 5 محولات بتكلفة مالية 525 ألف جنيه، بالإضافة إلى رفع قدرات المحولات لاستيعاب الأحمال لـ 11 محولًا بقرى شرق كفر الشيخ ليستفيد منها منشأة الصفا و منشية الشرقية، و 10 محولات.

