شاهد .. المطربة بوسي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها علي الشاطئ

شاركت المطربة بوسى ، متابعيها، بصورة جديدة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهرت بوسي بإطلالة صيفية مبهجة علي الشاطيء ، وعلقت على الصورة قائلة : summer vibes





وحازت الصورة على إعجاب الكثير من متابعيها، و جاءت أبرز التعليقات كالاتي : " جميلة اوي ، قمر ، احلي بوسي ".





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يذكر أن آخر أعمال الفنانة بوسى مشاركتها الفنانة سيرين عبد النور والفنان السعودى يعقوب الفرحان فى مسلسل "الديفا"، وهو مسلسل عبارة عن 8 حلقات، وكل حلقة عبارة عن 10 دقائق.





المسلسل تدور قصته حول كواليس برامج المواهب، فيما بدأ عرض العمل فى 27 نوفمبر 2019 ويعرض على الإنترنت.