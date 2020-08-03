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فن

شاهد .. المطربة بوسي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها علي الشاطئ

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 08:46 م
المطربة بوسي
المطربة بوسي
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ميرنا محمود
شاركت المطربة بوسى، متابعيها، بصورة جديدة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت بوسي بإطلالة صيفية مبهجة علي الشاطيء ، وعلقت على الصورة قائلة : summer vibes

وحازت الصورة على إعجاب الكثير من متابعيها، و جاءت أبرز التعليقات كالاتي : " جميلة اوي ، قمر ، احلي بوسي ".

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يذكر أن آخر أعمال الفنانة بوسى مشاركتها الفنانة سيرين عبد النور والفنان السعودى يعقوب الفرحان فى مسلسل "الديفا"، وهو مسلسل عبارة عن 8 حلقات، وكل حلقة عبارة عن 10 دقائق.

المسلسل تدور قصته حول كواليس برامج المواهب، فيما بدأ عرض العمل فى 27 نوفمبر 2019 ويعرض على الإنترنت.
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#Summer Vibes 🏊🏻‍♀️☀️💙💗

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