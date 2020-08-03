شاهد .. المطربة بوسي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها علي الشاطئ

شاركت المطربة بوسى، متابعيها، بصورة جديدة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهرت بوسي بإطلالة صيفية مبهجة علي الشاطيء ، وعلقت على الصورة قائلة : summer vibes
وحازت الصورة على إعجاب الكثير من متابعيها، و جاءت أبرز التعليقات كالاتي : " جميلة اوي ، قمر ، احلي بوسي ".
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يذكر أن آخر أعمال الفنانة بوسى مشاركتها الفنانة سيرين عبد النور والفنان السعودى يعقوب الفرحان فى مسلسل "الديفا"، وهو مسلسل عبارة عن 8 حلقات، وكل حلقة عبارة عن 10 دقائق.
المسلسل تدور قصته حول كواليس برامج المواهب، فيما بدأ عرض العمل فى 27 نوفمبر 2019 ويعرض على الإنترنت.