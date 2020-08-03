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ديني

وكيل الأزهر السابق: الجنة والنار بيد الله ومفاتيحها ليست مع العباد

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 11:01 م
عباس شومان
عباس شومان
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محمد شحتة
تعجب الدكتور عباس، شومان، وكيل الأزهر السابق، من أمر الذين ينصبون أنفسهم حكاما على الجنة والنار، فيحكمون بدخول الجنة على أناس والنار علىى آخرين، وبكل تأكيد لن يدخلوا أنفسهم النار بل هم من أهل الجنة!.

وقال شومان في منشور عبر صفحته على فيسبوك، أنه إذا مات شهيد وهو يدافع عن دينه ووطنه اختلف الناس في أمره ومنع بعضهم عنه لقب الشهادة لاختلافهم مع الدولة، وإذا قتل إرهابي جبان وصفه هؤلاء بالشهيد الذي ضحى بنفسه من أجل مبادئه ومقاومته للظلم والطغيان،و منوها أن العجيب أن الذين يجعلون للشهيد حكم الإرهابي وللإرهابي القتيل حكم الشهيد، يتحدثون بلسان الدين وكأنهم ينتمون إلى دين لا نعرفه.

واكد وكيل الأزهر السابق، أن ديننا واضح بين لنا بجلاء الشهيد من القتيل وهو عكس ما يقولون، متعجبا من هؤلاء الذي يتناولون رجلا أجمع القاصي والداني على فضله وأنه نموذج مشرف قل أمثاله في عالمنا وإن لم يفتقدوا بالكلية وهو طبيب الغلابة الذي حزن عليه وترحم عليه من يعرفه ومن سمع عنه سماعا وأنا منهم، وهو طبيب الغلابة الدكتور محمد مشالي، وتطوع بعض هؤلاء فحكم بأن الرجل وإن كثر خيره وسمت أخلاقه إلا أنه ليس له نصيب في الآخرة.

وتابع: ولست أدري من الذي أعطى هذا المتألي على الله هذه الصلاحية ليحكم على من شهد له الخلق وهم ألسنة الحق بأنه ليس من أهل الجنة؟! إن الجنة والنار بيد الله ومن رحل فقد انتقل إلى ربه وليس لنا إلا أن نترحم عليه ونذكر محاسنة كما علمناها أونسكت عنه إن لم نعلم عنه خيرا، وأقول لهؤلاء إن كانت معكم مفاتيح الجنة فتدبروا أمركم وانشغلوا بأنفسكم أما نحن فلسنا في حاجة إليكم ولا لمفاتيحكم.
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