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رياضة

الأهلي: ننتظر رد الكاف للموافقة على موعد مباراة الوداد .. ونتمنى حضور الجماهير

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 11:22 م
محمد مرجان
محمد مرجان
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محمد رشاد
قال العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي إن ناديه حدد يوم 3 أكتوبر موعدًا لمباراة إياب الدور نصف النهائي أمام نظيره الوداد المغربي، مشيرا إلى أن ناديه ينتظر الرد من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بشأن الموافقة على خوض المباراة في الموعد المحدد.

وأضاف مرجان خلال تصريحات لبرنامج "البيت الكبير" على قناة الأهلي: "نتمنى حضور جماهيري لمباراة إياب نصف نهائي دوري الأبطال أمام الوداد خاصة مع تراجع أعداد المصابين بفيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة".

وشدد على أن سمير عدلي المدير الإداري يقوم بدوره بِأن ترتيب سفر الأهلي إلى المغرب لخوض مباراة الذهاب ضد الوداد ويجري الترتيبات اللازمة مع سفارة مصر في المغرب.
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