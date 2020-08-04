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رشى الملح الخشن.. 5 خطوات لطرد النكد فى العيد

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 01:00 ص
رشى الملح الخشن....
رشى الملح الخشن.... 5 خطوات لطرد النكد فى العيد
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أسماء عبد الحفيظ

تسببت ظروف انتشار كورونا، والعزل المنزلى فى شعور البعض بالزهق بالرغم، من انتظار الفرحة وبهجة العيد،ولكن يشعر الأشخاص ببعض من النكد والطاقة السلبية.

لذلك جمعنا لكم أهم ما نصحت به خبيرة الطاقة حنان زينال، مع الإعلامية رضوى الشربيني، في برنامجها "هي وبس" على شاشة "سي بي سي سفرة"، لتساعدنا على التخلص من النكد في أيام العيد وطرد الطاقة السلبية من البيت في وقت قصير.

تخلص من النكد داخل البيت بهذه الخطوات

-رش الملح الخشن: يوضع كوب من الماء والملح والخل في أركان الغرف والمنزل للتخلص من الطاقة السلبية.

-ماء الورد: تنشر ماء الورد ذبذبات رائعة تخرج المشاعر الطبية وتحسن الحالة المزاجية. فاحرصوا على وضعها في زجاجة رذاذ ورشها حول أفراد الأسرة وفي الغرف كلما شعر أحد بالعصبية.

-توزيع البخور في المنزل، وخاصة المضاد للطاقة السلبية، مثل بخور المرمرية، وخشب الصندل، وكذلك اللبان العدني.

-تهوية المنزل وفتح النوافذ في الصباح واختيار الألوان الفاتحة السادة لفرش البيت والأغطية، والبعد عن الأشكال الهندسية.

-عدم وضع أي شيء لا يسر العين في البيت والتخلص من الفوضى والكراكيب بشكل مستمر وعدم تراكم الأشياء المخزنة يساعد على طرد النكد والطاقة السلبية من البيت.

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