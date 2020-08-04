بـ عباءة خضراء.. سيرين عبد النور تخطف الأنظار بإطلالة ناعمة

لها، حيث

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وأطلت

مرتدية عباءة باللون الاخضر بأكمام طويلة مزينة بشراشيب من على المعصم باللون الأخضر، وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها بشكل كبير.

وقامت

بلم شعرها بعمله ضفيرة على جانبي اكتافها مع ترك بعض خصلات شعرها منسدلا على وجهها بطريقة جذابة تتلائم مع إطلالتها.



وأبرزت

إطلالتها بوضع المكياج، من حيث جمال عينيها بـ الماسكارا والآي لاينر و السموكي ايز الأسود، مع

وضع اللون الموف الغامق كأحمر شفاه.





وأكملت

إطلالتها ببعض الإكسسورات الناعمة، حيث ارتدت قرطين ناعمين باللون الفضي، مع قلادة كبيرة بنفس الشكل واللون وخاتم كبير وأنيق باللون الذهبي لتزين يديها.