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مرأة

بـ عباءة خضراء.. سيرين عبد النور تخطف الأنظار بإطلالة ناعمة

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 12:24 ص
سيرين عبد النور
سيرين عبد النور
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آية التيجي
شاركت سيرين عبد النور متابعيها عبر حسابها على إنستجرام، بصور جديدة لها، حيث ظهرت النور بإطلالة ساحرة وناعمة، نالت إعجاب متابعيها. 


وأطلت سيرين عبد النور مرتدية عباءة باللون الاخضر بأكمام طويلة مزينة بشراشيب من على المعصم باللون الأخضر، وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها بشكل كبير.

وقامت سيرين عبد النور بلم شعرها بعمله ضفيرة على جانبي اكتافها مع ترك بعض خصلات شعرها منسدلا على وجهها بطريقة جذابة تتلائم مع إطلالتها.

وأبرزت سيرين عبد النور إطلالتها بوضع المكياج، من حيث جمال عينيها بـ الماسكارا والآي لاينر و السموكي ايز الأسود، مع وضع اللون الموف الغامق كأحمر شفاه.

وأكملت سيرين عبد النور إطلالتها ببعض الإكسسورات الناعمة، حيث ارتدت قرطين ناعمين باللون الفضي، مع قلادة كبيرة بنفس الشكل واللون وخاتم كبير وأنيق باللون الذهبي لتزين يديها.

وإليكم الصورة التي توضح تفاصيل إطلالتها ..
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