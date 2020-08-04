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أخبار العالم

وفيات كورونا حول العالم تقترب من 700 ألف حالة

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 02:44 ص
صدى البلد
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شريف سيد
كشفت إحصائية جديدة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 18 مليونا و43 ألف إصابة حول العالم بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". 

وقالت الإحصائية إن العالم سجل 690 ألف وفاة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". 

وأشار المدير العام لـ منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إلى أن فيروس كورونا يشكل أكبر حالة طوارئ صحية عالمية منذ أوائل القرن العشرين، مؤكدا أن البحث العالمي عن لقاح مضاد للفيروس تاريخي أيضا.

وأضاف تيدروس أدهانوم في إفادته اليومية بشأن مستجدات كورونا، أن هناك لقاحات كثيرة تحت التجربة وعدد منها في المرحلة الأخيرة من التجارب السريرية.. ونأمل جميعًا في الحصول على عدد من اللقاحات الفعالة التي يمكن أن تساعد في وقف العدوى".

واستطرد: " لكن هذا لا يعني هذا أنه سيكون لدينا لقاح في الوقت الحالي، لكن السرعة التي وصلنا بها إلى هذا المستوى الآن لم يسبق لها مثيل على الأقل".
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