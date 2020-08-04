أحلى صحاب.. صورة جديدة من بوسي شلبي مع يسرا وهند صبري وتامر حبيب

‎نشرت الإعلامية بوسى شلبى ، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام", صورة جديدة لها من إجازتها الصيفية.





‎وظهرت في الصور، بصحبة يسرا وهند صبرى وتامر حبيب ومجموعه من اصدقائهم، خلال قضاء إجازتهم الصيفيه.





وعلقت بوسي شلبي على الصوره :" احلى اصحاب".









‎وتقدم الإعلامية بوسي شلبي برنامج "أحلى النجوم" والذي يذاع على قناة "المحور"، وتستضيف من خلاله كوكبة من أبرز نجوم الفن للتحدث عن أعمالهم.





‎وكانت بوسي شلبي حرصت على دعم الفنانة ريم البارودي ومذيعي قناة "النهار" أثناء تواجدهم بنقابة الإعلاميين لحل الأزمة الخاصة بهم.



