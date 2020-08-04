أحلى صحاب.. صورة جديدة من بوسي شلبي مع يسرا وهند صبري وتامر حبيب

نشرت الإعلامية بوسى شلبى، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام", صورة جديدة لها من إجازتها الصيفية.
وظهرت في الصور، بصحبة يسرا وهند صبرى وتامر حبيب ومجموعه من اصدقائهم، خلال قضاء إجازتهم الصيفيه.
وعلقت بوسي شلبي على الصوره :" احلى اصحاب".
وتقدم الإعلامية بوسي شلبي برنامج "أحلى النجوم" والذي يذاع على قناة "المحور"، وتستضيف من خلاله كوكبة من أبرز نجوم الفن للتحدث عن أعمالهم.
وكانت بوسي شلبي حرصت على دعم الفنانة ريم البارودي ومذيعي قناة "النهار" أثناء تواجدهم بنقابة الإعلاميين لحل الأزمة الخاصة بهم.