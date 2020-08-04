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فن

أحلى صحاب.. صورة جديدة من بوسي شلبي مع يسرا وهند صبري وتامر حبيب

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 04:34 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
‎نشرت الإعلامية بوسى شلبى، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام", صورة جديدة لها من إجازتها الصيفية.

‎وظهرت في الصور، بصحبة يسرا وهند صبرى وتامر حبيب ومجموعه من اصدقائهم، خلال قضاء إجازتهم الصيفيه.

وعلقت بوسي شلبي على الصوره :" احلى اصحاب".


‎وتقدم الإعلامية بوسي شلبي برنامج "أحلى النجوم" والذي يذاع على قناة "المحور"، وتستضيف من خلاله كوكبة من أبرز نجوم الفن للتحدث عن أعمالهم.

‎وكانت  بوسي شلبي حرصت على دعم الفنانة ريم البارودي ومذيعي قناة "النهار" أثناء تواجدهم بنقابة الإعلاميين لحل الأزمة الخاصة بهم.

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