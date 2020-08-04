ده لاعب ولا عُملة.. سخرية من أرسنال بسبب شروط صفقة جندوزي

انتشرت خلال الفترة الاخيرة- مع اقتراب سوق الانتقالات الصيفية في أوروبا- أنباء، عن صراع بين ريال مدريد وبرشلونة؛ للحصول على خدمات اللاعب الفرنسي ماتيو جندوزي نجم خط وسط فريق أرسنال الإنجليزي .





وكثرت الأخبار المتداولة حول العروض المقدمة للاعب الفرنسي ورغبة فريق ارسنال الانجليزي في الحصول على صفقة كبيرة، مع دفع جزء من المال بالإضافة إلى جندوزي؛ الأمر الذي جعل رواد موقع التواصل الاجتماعي يسخرون من عروض ارسنال على اللاعبين مقابل المال وجندوزي؛ ليصبح بحسب سخريتهم "عملة جديدة في العالم" يتم مبادلتها مع أي شيء يرغبون في شرائه.





ونرصد لكم أصل الحديث المثار حاليا على مواقع التواصل الاجتماعي :





يرغب مايكل ارتيتا المدير الفني لفريق أرسنال في دعم خط الوسط خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وتقدم المدفعجية بعرض للحصول علي خدمات اللاعب توماس بارتي لاعب فريق اتليتكو مدريد الاسباني .





تقدم أرسنال بعرض قيمته 25 مليون يورو بجانب اللاعب جندوزي للحصول على لاعب الوسط الغاني بارتي من أتليتكو مدريد الا ان الفريق الاسباني لم يهتم بالعرض المقدم واوضح انه من يرغب في الحصول على اللاعب دفع 45 مليون جنيه استرليني .





يفكر مايكل ارتيتا مدرب الجانرز في الاستغناء عن اللاعب جندوزي بشكل مباشر بسبب اشتباكه مع نيل موباي لاعب فريق برايتون و دخوله في خلافات مع المدير الفني .





وحسب ما ذكرته صحيفة "ذا صن" البريطانية فإن ارتيتا يواصل معاقبة اللاعب الفرنسي الشاب، ولا يخوض التدريبات الجماعية مع فريقه منذ واقعة المشاجرة مع لاعب برايتون، بجانب عدم خوضه اخر 4 مباريات للفريق .





وفكرت إدارة نادي ارسنال الاسباني في تقديم عرض لفريق برشلونة للحصول على فيدال او فيليب كوتينيو او ايفان راكيتيش .





وأكدت صحيفة "ليكيب" الفرنسية ان نادي برشلونة يسعى بقوة للحصول على خدمات جندوزي الفترة المقبلة، ومن المتوقع أن يكون هناك صفقة متبادلة بين الناديين .





ودخل فريق انتر ميلان واتليتكو مدريد الصراع للحصول على اللاعب، لكن بشكل هادئ، في ظل رغبة آرسنال رحيل اللاعب مقابل 36 مليون جنيه استرليني، أو اختيار احد اللاعبين من الفريق الآخر، وتتم المبادلة مع إضافة جزء من المال .





وذكرت صحيفة "فوت ماركاتو" الفرنسية، ان فريق برشلونة يستعد لتقديم عرضين إلى أرسنال مقابل الحصول على اللاعب، والعرض الاول "انتقال كوتينيو الي ارسنال مقابل الحصول على جندوزي و50 مليون يورو"، والثاني "الاستغناء عن فيدال وراكيتيتش مقابل جندوزي فقط".



