متهالك منذ 4 سنوات..مواطن يستغيث بسبب الطريق الرئيسي بين البحيرة وكفر الشيخ

أرسل عماد عبدالرحمن شكوى إلى خدمة بين الناس التي يقدمها موقع صدى البلد متضررا من تهالك طريق مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة.









وقال عماد في شكواه نعاني نحن قاطني مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة من تهالك الطريق الرئيسي الذي يربط بين محافظتي البحيرة وكفر الشيخ حيث يحتم عمله عليه سفره وعودته يوميا من والى محافظتي البحيرة وكفر الشيخ.





وأشار الى ان الطريق متكسر وملئ بالحفر منذ أكثر من أربعة أعوام مما تتسبب في تلف السيارات بالإضافة الي الزحام الشديد.









وناشد المسؤولين بإعادة ترميم هذا الطريق نظرا الى انه طريق رئيسي يخدم ما بين محافظتي البحيرة وكفرالشيخ.









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