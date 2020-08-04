مستشار وزير النفط السعودي السابق يوضح كيف تأثرت دول الخليج بأزمة كورونا

قال الدكتور محمد الصبان المستشار السابق لوزير النفط السعودي، إن أزمة كورونا خيمت بأجوائها على اقتصاديات دول الخليج وتحتاج لوقت للتعافي.





وأوضح "الصبان"، فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن دول الخليج تأثرت لسببين، أنها تعد جزء من العالم ولا تزال تعتمد على ما تصدره من النفط الخام خصوصًا وأن اسعاره تأثرت بإنخفاض شديد وصل لـ 20 دولارا للبرميل، وبدأ بالتعافى متجها بالصعود نحو 40 دولارا للبرميل حاليا ولا تغطى عائداته احتياجات الدول الخليجية، وعلى جانب آخر تأثرت بحالة الركود العالمى مما أدي لدخولها أيضا فى ركود اقتصادي يتراوح ما بين 6 و8 % معدل نمو وهو مستوي أقل من الدول المتقدمة.





وأضاف "المستشار السابق لوزير النفط السعودي"، أن الأزمة الحالية هى أزمة غير مسبوقة إطلاقا حتى أزمة الكساد العالمى فى الأعوام 1931، 2008 و 2009 لك تكن بهذا التأثير والحجم، موضحًا تصريحات صندوق النقد الدولي والأمين العام للأمم المتحدة أظهرت أن الازمة الحالية كشفت عن هشاشة الاقتصاد العالمي.





وتابع، أن الاقتصاد العالمي يحتاج لإعادة هيكلة لمستوى يقيه من مختلف الأزمات وإن كانت الأزمة الحالية استثنائية وخاصة أدت إلى جمود وتوقف النشاط الاقتصادي.





وأشار "الصبان"، إلى أن رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين جعلتها فى قلب وموقع الحدث وعلى دراية كبيرة بالإجراءات اللازم اتخاذها لإنعاش الإقتصاد مجددًا بحزمة من الإجراءات المالية ولعل الاجتماع الذي عقد قبل عشرة أيام وضم وزراء مالية ومحافظو بنوك دول مجموعة العشرين وضع النقاط على الحروف، حيث تم الاتفاق على ضخ 11 تريليون دولار لاقتصاديات الدول المتضررة لدول المجموعة والدول الفقيرة النامية التي تعاني بشكل كبير.





وطالب صندوق النقد الدولى بضرورة إيجاد حلول لمساعدة الدول النامية بتقديم إعفاءات من خدمة الديون ومنح القروض .