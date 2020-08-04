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تعليم

المدارس الحكومية تكتسح .. ننشر أسماء وتفاصيل أوائل الثانوية العامة 2020

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 11:46 ص
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياسمين بدوي


اكتسح طلاب المدارس الحكومية الترتيب بأوائل الثانوية العامة 2020 ، حيث بلغ عددهم 30 طالبا من بين 39 طالبا من الاوائل و9 بالمدارس الخاصة.


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فقد أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أسماء أوائل الثانوية العامة 2020 .

 

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وجاءت أوائل الثانوية لشعبة علمى رياضة كالأتى :


عمر محمد عبد السميع  القليوبية

عمر وائل محمد القاهرة

احمد السعيد محمد الدقهلية

احمد يسري عبد الحميد البحيرة

احمد اشرف الغربية

 


امل ياسر السيد القاهرة

جورج الهامي القاهرة

سهيلة ايمن عبد الحكيم المنوفية

عبد العاطي سلطان عطيه الغربية

كرين محمد سعد القاهرة

محمد احمد فوزي الدقهلية

محمد خالد فؤاد القليوبية

يحيى محمد فرغلي اسكندرية.

 


 

وسوف تتاح نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس بدءا من الساعة الثانية من ظهر اليوم، الثلاثاء، على موقع وزارة التربية والتعليم، ويمكن لمن يهمه الأمر الاستعلام عن رابط نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط هنا

 

بينما اوائل علمي رياضة:

 

عمر محمد عبد السميع  القليوبية

عمر وائل محمد القاهرة

احمد السعيد محمد الدقهلية

احمد يسري عبد الحميد البحيرة

احمد اشرف الغربية

امل ياسر السيد القاهرة

جورج الهامي القاهرة

سهيلة ايمن عبد الحكيم المنوفية

عبد العاطي سلطان عطيه الغربية

كرين محمد سعد القاهرة

محمد احمد فوزي الدقهلية

محمد خالد فؤاد القليوبية

يحيى محمد فرغلي اسكندرية

 

 

بينما اوائل الشعبة الأدبية:

 

الأول - علا احمد سعد ابراهيم القليوبية

الثاني - احمد محمود صابر القليوبية

هبة محمد محمود عبد الله القاهرة

ريموند ايمن القاهرة

شاهيناز ايمن احمد عبد الله القليوبية

اسماعيل انور علي عباس اسيوط

الاء حمد فؤاد القاهرة

ايه تامر شوقي ابراهيم القاهرة

جومانا محمد محمد الزغبي القاهرة

رغدة محمد بيومي الاسكندرية

ريهام عماد مسلم الشرقية

سهيلة احمد محمود حسين القارهرة

عمر صلاح الدين عبد الحميد القاهرة

ندى ياسر جودة ابراهيم الاسماعيلية

 

واوائل الثانوية العامة للمتفوقين والدمج والمكفوفين"

 

المكفوفين:


سامية محمد عبد الرحمن الجيزة

الدمج

الزهراء عبد اللاه احمد سوهاج

 

المتفوقون  "ستيم":

 

محمد يسري عبد اللاه الصادق شعبة علوم الاسكندرية

احمد مصطفى محمود شرف رياضيات الجيزة

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