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تعليم

بالأسماء.. ننشر أوائل الثانوية العامة 2020 شعبة علمى رياضة

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 11:22 ص
صدى البلد
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أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أسماء أوائل الثانوية العامة 2020 .

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وجاءت أوائل الثانوية لشعبة علمى رياضة كالأتى :
عمر محمد عبد السميع  القليوبية
عمر وائل محمد القاهرة
احمد السعيد محمد الدقهلية
احمد يسري عبد الحميد البحيرة
احمد اشرف الغربية
امل ياسر السيد القاهرة
جورج الهامي القاهرة
سهيلة ايمن عبد الحكيم المنوفية
عبد العاطي سلطان عطيه الغربية 
كرين محمد سعد القاهرة
محمد احمد فوزي الدقهلية
محمد خالد فؤاد القليوبية
يحيى محمد فرغلي اسكندرية.
وسوف تتاح نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس بدءا من الساعة الثانية من ظهر اليوم، الثلاثاء، على موقع وزارة التربية والتعليم، ويمكن لمن يهمه الأمر الاستعلام عن رابط نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط هنا


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