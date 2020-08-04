الثالثة بالثانوية العامة على الجمهورية: أحلم بالالتحاق بكلية الفنون التطبيقية

أجرى اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، اتصالا هاتفيا بالطالبة سهيلة أيمن عبد الحكيم عبد الغنى، الحاصلة على المركز الثالث مكرر، على مستوى الجمهورية فى امتحانات الثانوية العامة 2019/2020 لتقديم التهنئة لها ولأسرتها على تميزها وتفوقها، متمنيا لها دوام النجاح والتوفيق.





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وقد أعربت الطالبة عن بالغ سعادتها باتصال المحافظ بها، مؤكدة إصرارها على النجاح وحرصها على تنظيم وقتها وبذل المزيد من الجد والاجتهاد للوصول إلى هدفها.









وخلال الاتصال، أعربت سهيلة عن رغبتها فى الالتحاق بكلية الفنون التطبيقية التى طالما حلمت بها.









وأكد المحافظ سعادته بتحديد الطالبة لهدفها وسعيها نحو تحقيقه بالجد والاجتهاد، مشيرا إلى أن تحديد الهدف والتمسك بالوصول له هو أهم مقومات النجاح لكل من الطالب والمجتمع.









كما قدم المحافظ التهنئة لأسرة الطالبة، مشيدا بدورهم وما بذلوه من جهد فى توفير الأجواء المناسبة للطالبة حتى تتمكن من التفوق، ومشيدًا فى الوقت نفسه بدور مديرية التربية والتعليم والمعلمين وجميع الجهات التي ساهمت في إخراج ماراثون امتحانات الثانوية العامة هذا العام إلى بر الأمان.







