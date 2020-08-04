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رياضة

مسحة كورونا جديدة للاعبي الزمالك قبل مواجهة المصري في الدوري

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 03:34 م
صدى البلد
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ملك موسى
خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وأفراد الجهاز الفني لمسحة طبية جديدة ظهر اليوم الثلاثاء بمعسكر برج العرب الحالي للكشف عن فيروس كورونا.

يأتي ذلك استعدادا للقاء المصري البورسعيدي المقرر له يوم الخميس المقبل في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة عشر لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان اتحاد الكرة أعلن عن خضوع أندية الدوري لمسحات للكشف عن كورونا قبل المباريات الرسمي بمسابقة الدوري.

وينتظم الفريق الأبيض في معسكر مغلق حاليا بأحد فنادق برج العرب. استعدادا للقاء المصري البورسعيدي، ويخوض الفريق تدريباته على فترة واحدة بملعب فندق الإقامة.
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