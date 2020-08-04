مسحة كورونا جديدة للاعبي الزمالك قبل مواجهة المصري في الدوري

يأتي ذلك استعدادا للقاء المصري البورسعيدي المقرر له يوم الخميس المقبل في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة عشر لمسابقة الدوري المصري الممتاز.





وكان اتحاد الكرة أعلن عن خضوع أندية الدوري لمسحات للكشف عن كورونا قبل المباريات الرسمي بمسابقة الدوري.





وينتظم الفريق الأبيض في معسكر مغلق حاليا بأحد فنادق برج العرب. استعدادا للقاء المصري البورسعيدي، ويخوض الفريق تدريباته على فترة واحدة بملعب فندق الإقامة.