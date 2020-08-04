الفساد والعشيقات.. تفاصيل هروب ملك إسبانيا السابق لحماية نجله وأمواله

أعلن ملك إسبانيا السابق خوان كارلوس الأول أنه غادر إسبانيا للحياة في دولة أخرى، وذلك في ظل تورطه في فضيحة مالية بقيمة 100 مليون دولار، وفي ظل تدهور شعبيته منذ تنازله عن العرش في 2014 بسبب الشائعات المستمرة حول عشيقاته والفساد والحسابات المصرفية السويسرية.





وتحوم شكوك قضائية حول تلقي الملك البالغ من العمر 82 عاما عمولة ضخمة ووضعها في أحد البنوك السويسرية عام 2008.





وأبلغ خوان كارلوس نجله الملك فيليبي السادس بنيته مغادرة البلاد للإقامة في المنفى، وقد وافق الأخير على قرار والده، وفق ما جاء في بيان للديوان الملكي الإسباني.





وجاء في رسالة خوان كارلوس "مسترشدا بقناعتي بتقديم أفضل خدمة لشعب إسبانيا ومؤسساتها ولكم بصفتكم ملكا، أبلغكم بقراري الراهن بالتوجه إلى منفى خارج إسبانيا". وتابع الملك السابق "إنه قرار أتّخذه بأسى بالغ، إنما براحة بال كبيرة".





وتابع: "لقد كنت ملك إسبانيا لما يقرب من 40 عاما وخلال ذلك الوقت طوال الوقت، كنت دائما أرغب في الحصول على الأفضل لإسبانيا وللتاج".





واختتمت الرسالة إلى نجله فيليبي قائلا: "بعاطفة كبيرة كما كان الحال دائما.. والدك".





وليس من الواضح إلى أين سينتقل الملك السابق، على الرغم من أن مصادر في إسبانيا تكهنت بأن جمهورية الدومينيكان يمكن أن تكون دولة محتملة.





ووصف المحللون على التليفزيون الإسباني إعلان الملك السابق الهروب من إسبانيا بأنه مخرج خلفي من قضايا الفساد، وقالت الصحفية جيما لوبيز إن قرار خوان كارلوس لا يعنى انتهاء التحقيق، موضحة أنه "في حالة وفاته، فإن المراجعة التاريخية لكيفية تصرفه لن تكون في صالحه، كما الحال إذا تمت هذه المراجعة الآن".





وفي يونيو الماضي، أعلنت المحكمة العليا الإسبانية فتح تحقيق للنظر في إمكان تحميل الملك السابق خوان كارلوس، الذي تولى العرش لمدة 38 عاما (1975-2014)، مسئولية الأفعال التي ارتكبها بعد تنحيه.





وتم فتح التحقيق في سبتمبر 2018 بعد نشر تسجيلات نسبت إلى عشيقة خوان كارلوس السابقة كورينا لارسن وأكدت فيها أن الملك تلقى عمولة خلال منح شركات إسبانية عقدا ضخما لتشييد خط قطار فائق السرعة.





وفي السنوات الأخيرة، شوهت الشكوك التي تحوم حول ثروته الغامضة إرث الملك الذي كان يتمتع بشعبية كبيرة منذ عقود وكان الشخصية الرئيسية في "التحول" الديمقراطي في البلاد بعد ديكتاتورية فرانكو (1939- 1975).





وكانت بيلر إير، الخبيرة في العائلة الملكية الإسبانية، قد فجرت قنبلة مدوية بكشفها عن علاقة بين كارلوس والأميرة ديانا الزوجة السابقة للأمير تشارلز ولي العهد البريطاني، وهو ما نفته ديانا في وقت لاحق.



