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مرأة

مفاجأة سارة.. الكلاب تكشف الإصابة بفيروس كورونا بهذه الطريقة

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 03:49 م
صدى البلد
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آلاء حسن
مع انتشار فيروس كورونا المستجد أظهرت دراسة جديدة أن الكلاب قادرة على اكتشاف وجود فيروس كورونا عن طريق استنشاق اللعاب البشري.

أفادت دراسة جديدة أجرتها جامعة بيطرية ألمانية أن الكلاب التي تدربت لمدة أسبوع واحد فقط كانت قادرة على تحديد الأفراد المصابين بمرض فيروس تاجي جديد بنسبة نجاح بلغت 94 بالمائة.


وجدت الدراسة التي أجرتها جامعة الطب البيطري هانوفر بالتعاون مع القوات المسلحة الألمانية ، أنه إذا تم تدريبها بشكل صحيح ، فإن الكلاب قادرة على استنشاق المرض في لعاب المرضى الذين يعانون من COVID-19.


وقام الباحثون بتدريب ثمانية كلاب لمدة أسبوع واحد ، حيث استنشقوا لعاب أكثر من 1000 شخص إما كانوا أصحاء أو مصابين بالفيروس.


وكانت الأنياب قادرة على تحديد الفرق بين عينات اللعاب من المرضى الذين ثبتت إصابتهم بالمرض وأولئك الذين أثبتت نتائجهم السلبية.


شارك مؤلفو الدراسة في أنه "ضمن 1012 من العروض التقديمية العشوائية والأوتوماتية ، حققت الكلاب متوسطًا عامًا لمعدل الاكتشاف 94٪ مع 157 مؤشرًا صحيحًا للإيجابيات ، و 792 رفضًا صحيحًا للسلبية ، و 33 إيجابية كاذبة و 30 مؤشرًا سلبيًا كاذبًا".

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