مفاجأة سارة.. الكلاب تكشف الإصابة بفيروس كورونا بهذه الطريقة

وقام الباحثون بتدريب ثمانية كلاب لمدة أسبوع واحد ، حيث استنشقوا لعاب أكثر من 1000 شخص إما كانوا أصحاء أو مصابين بالفيروس.وكانت الأنياب قادرة على تحديد الفرق بين عينات اللعاب من المرضى الذين ثبتت إصابتهم بالمرض وأولئك الذين أثبتت نتائجهم السلبية.شارك مؤلفو الدراسة في أنه "ضمن 1012 من العروض التقديمية العشوائية والأوتوماتية ، حققت الكلاب متوسطًا عامًا لمعدل الاكتشاف 94٪ مع 157 مؤشرًا صحيحًا للإيجابيات ، و 792 رفضًا صحيحًا للسلبية ، و 33 إيجابية كاذبة و 30 مؤشرًا سلبيًا كاذبًا".