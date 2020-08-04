بعد انتهاء جائحة كورونا.. هاني الناظر يقدم 10 عادات يجب اتباعها

كشف الدكتور هاني الناظر ، استشاري الأمراض الجلدية ورئيس مركز البحوث الأسبق، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن عادات مهمة يجب اتباعها بعد انتهاء جائحة كورونا.









وتمثلت نصائح "الناظر" فيما يلي:









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1- تناول طبق سلطة يوميا.

2- شرب 3 لترات ماء على مدار اليوم.

3- ترك الأحذية على باب المنزل.

4- غسل اليدين بالماء والصابون عند الرجوع إلى المنزل، وقبل وبعد الطعام.

5- عدم استخدام الأدوات الشخضية للأخرين.

6- التوقف عن عادة الأحضان والتقبيل.

7- عدم تناول الطعام في أواني الأخرين.

8- عدم تناول الأطعمة المكشوفة في الشارع.

9- تهوية المنزل جيدا.

10- الاحتفاظ دائما بمناديل ورقية والتخلص منها بطريقة صحيحة.