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مرأة

بعد انتهاء جائحة كورونا.. هاني الناظر يقدم 10 عادات يجب اتباعها

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 03:07 م
كورونا
كورونا
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حياة عبد العزيز
كشف الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية ورئيس مركز البحوث الأسبق، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن عادات مهمة يجب اتباعها بعد انتهاء جائحة كورونا.


وتمثلت نصائح "الناظر" فيما يلي:


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1- تناول طبق سلطة يوميا.
2- شرب 3 لترات ماء على مدار اليوم.
3- ترك الأحذية على باب المنزل.
4- غسل اليدين بالماء والصابون عند الرجوع إلى المنزل، وقبل وبعد الطعام.
5- عدم استخدام الأدوات الشخضية للأخرين.
6- التوقف عن عادة الأحضان والتقبيل.
7- عدم تناول الطعام في أواني الأخرين.
8- عدم تناول الأطعمة المكشوفة في الشارع.
9- تهوية المنزل جيدا.
10- الاحتفاظ دائما بمناديل ورقية والتخلص منها بطريقة صحيحة.
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