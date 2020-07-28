هاني الناظر يفجر مفاجأة بشأن المراكز الصحية قريبا

طرق الوقاية من فيروس كورونا..





- الحرص على بعد كبار السن وذوي الأمراض المزمنة بالمنزل مانجا لانتقال عدوى فيروس كورونا





- حافظ دوما على مسافة لا تقل عن متر عند التعامل مع أي شخص.





- ارتدي الكمامة عند الخروج من المنزل





- تجنب الزيارات غير الضرورية وفي حالة الضروة يتم اختصار وقت الزيارة.





- تجنب المصافحة مع الآخرين.





- الحد من استخدام الموبايل أثناء التسوق مع تطهير الأيدي قبل استخدامه.





- عند العودة للمنزل يتم تغيير الملابس وغسل اليدين والوجه بالماء والصابون.