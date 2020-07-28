هاني الناظر يفجر مفاجأة بشأن المراكز الصحية قريبا

بعد انخفاض عدد المصابين بـ فيروس كورونا، صرح الدكتور هاني من خلال منشور له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الأجتماعي "فيسبوك"
وقال، علميًا رغم ما حدث بسبب كورونا الا انه باذن الله سوف تشهد العيادات والمراكز الطبية خلال الفترة الحالية وفي المستقبل القريب ظاهرة صحية فريدة في مصر وعلي مستوي العالم حيث من المتوقع ان يحدث انخفاض ملحوظ في الاصابة بالعديد من الامراض الاخري المعدية سواء فيروسية او بكتيرية او فطرية .
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وخاصة تلك التي تنتقل عن طريق التلامس المباشر او استخدام الادوات الشخصية للغير او التي تنتقل عن طريق الجهاز التنفسي والهضمي وذلك بسب الاجراءات الوقائية التي يتم اتخاذها من الجميع من حيث التوقف عن السلام والقبلات واستخدام ادوات الغير او تناول الاطعمة والمشروبات المكشوفة وبسبب ايضا الحرص علي النظافة الشخصية والعامة وكذلك الحرص علي ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي …سبحان الله كله بحساب
طرق الوقاية من فيروس كورونا..
- الحرص على بعد كبار السن وذوي الأمراض المزمنة بالمنزل مانجا لانتقال عدوى فيروس كورونا
- حافظ دوما على مسافة لا تقل عن متر عند التعامل مع أي شخص.
- ارتدي الكمامة عند الخروج من المنزل
- تجنب الزيارات غير الضرورية وفي حالة الضروة يتم اختصار وقت الزيارة.
- تجنب المصافحة مع الآخرين.
- الحد من استخدام الموبايل أثناء التسوق مع تطهير الأيدي قبل استخدامه.
- عند العودة للمنزل يتم تغيير الملابس وغسل اليدين والوجه بالماء والصابون.