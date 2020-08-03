دراسة أمريكية تكشف رد فعل جسم الإنسان بعد إصابته بفيروس كورونا

كشفت دراسة حديثة صادرة عن جامعة سان فرانسيسكو بأمريكا، أن فيروس كورونا له تأثير ورد فعل على جسم الشخص بعد الإصابة.





وقال الأطباء وفقا للدراسة أن فيروس كورونا المستجد يعمل على استجابة مناعية قوية لدى المصاب ما يمنعه مكافحة الفيروس بطريقة صحيحة.





واشار موقع timesofindia أن مناعة الجسم الذي يكتسبها من فيروس كورونا بعد الإصابة تبدأ في محاولة التخلص من الفيروس في غضون دقائق معدودة.





وأضافت الدراسة: "يختلف رد فعل المناعة عند الإصابة بالفيروس، بشكل كبير عنه عندما يدخل فيروس الأنفلونزا العادي إلى الجسم".





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