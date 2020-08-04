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رياضة

اليويفا يعلن قرارا جديدا خاصا بدوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 05:05 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم " اليويفا"، عن قرار جديد خاص بالنسخة الحالية لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ونشر اليويفا بيانًا أكد فيه أن الإنذارات التي تحصل عليها لاعبي الفرق في دور الـ 16 للبطولة، سيتم إسقاطها بدءًا من دور ربع النهائي، أي أن اللاعبين جميعًا سيدخلون دور ربع النهائي بدون أي إنذارات في جعبتهم.

وبحسب قانون اليويفا فأن اللاعب الذي يتحصل على بطاقتين صفراويتين في مباراتين متتاليتين يتغيب عن مباراة لفريقه في البطولة.

وتستأنف بطولة دوري أبطال أوروبا بدءًا من يوم الجمعة المقبل بمباريات الإياب من دور الـ 16 للبطولة بعد توقفها أكثر من 4 أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا.
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