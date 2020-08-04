لبنان يقرر فرض حظر التجول لمدة 5 أيام بسبب إصابات كورونا

أعلنت السلطات اللبنانية، اليوم الثلاثاء، عن تطبيق حظر التجول في البلاد، لمدة 5 أيام بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا.
وأصدرت وزارة الداخلية اللبنانية، تعميما يقضي بحظر التجول لمدة 5 أيام، اعتبارًا من الساعة السادسة من صباح الخميس المقبل 6 أغسطس وحتى السادسة من صباح الثلاثاء 11 أغسطس.
وأكدت الوزارة أنه يمنع الخروج والسير في الشوارع والطرقات ما بين الساعة السادسة مساءً وحتى السادسة من صباح اليوم التالي.
كانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت أمس الاثنين، عن تسجيل 177 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، في تصاعد مستمر للإصابات على أساس يومي.