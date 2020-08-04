لبنان يقرر فرض حظر التجول لمدة 5 أيام بسبب إصابات كورونا

أعلنت السلطات اللبنانية، اليوم الثلاثاء، عن تطبيق حظر التجول في البلاد، لمدة 5 أيام بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا.









وأصدرت وزارة الداخلية اللبنانية، تعميما يقضي بحظر التجول لمدة 5 أيام، اعتبارًا من الساعة السادسة من صباح الخميس المقبل 6 أغسطس وحتى السادسة من صباح الثلاثاء 11 أغسطس.









وأكدت الوزارة أنه يمنع الخروج والسير في الشوارع والطرقات ما بين الساعة السادسة مساءً وحتى السادسة من صباح اليوم التالي.







