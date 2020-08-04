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أخبار العالم

أعداد المصابين كثيرة.. وزير الصحة اللبناني يكشف سبب انفجار مرفأ بيروت

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 06:19 م
حمد حسن
حمد حسن
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شيماء مصطفى
أكد وزير الصحة اللبناني حمد حسن، إن ما حدث في مرفأ بيروت كان نتيجة انفجار مفرقعات نارية.

وأضاف حسن، في تصريحات صحفية، أن أعداد كبيرة جدا من المصابين وأضرار ضخمة نتيجة انفجار بيروت.

ودعا كل المستشفيات إلى استقبال الجرحى والمصابين على حساب وزارة الصحة العامة.

وهز انفجار عنيف العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم الثلاثاء، حسبما أفادت وسائل إعلام لبنانية.

وتصاعدت أعمدة الدخان من مكان الانفجار، وفق صور ومقاطع فيديو تداولها عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت معلومات أولية أن انفجارا ضخما وقع عند مدخل بيت الوسط في بيروت مقر إقامة سعد الحريري رئيس الحكومة السابق، حيث سمعت أصداؤه في العاصمة".

ووفقًا لقناة الـ"LBCI"، فإنّ "الرئيس سعد الحريري بخير ويتابع اتصالاته"، في حين لم تعرف بعد أسباب الإنفجار.

فيما أوضحت وسائل الإعلام بعد ذلك أن الانفجار وقع في العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت، وأدى الى احتراقه جراء انفجار المفرقعات النارية داخل أحد المستودعات. 
 
وذكرت شبكة "سكاي نيوز" أن الانفجار أدى إلى سقوط عددٍ من الجرحى.
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