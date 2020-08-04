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رياضة

تصويب وعرضيات في مران حراس الأهلي

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 07:39 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
 خاض شريف إكرامي، ومحمد الشناوي، وعلي لطفي، ومصطفى شوبير، رباعي حراسة المرمى بالفريق الأول للكرة بالنادي الأهلي مرانا منفردا تحت إشراف يانكون ميشيل، مدرب الحراس، استمر ما يقرب من ساعة.

واشتمل مران الرباعي على التصويب من زوايا ومسافات مختلفة في الملعب، مع التدريب على الكرات العرضية، وذلك في إطار استعدادات الفريق لمواجهة إنبي التي تقام يوم الأحد المقبل.

وحرص ميشيل على الحديث مع الحراس أثناء المران للتأكيد على بعض التعليمات الفنية في التعامل مع المهاجمين، وعقب نهاية المران الفردي شارك حراس الفريق في تدريبات الكرة.

وواصل الأهلي تدريباته اليوم على ملعب التتش والتحضير لمواجهة إنبي، التي تقام مساء الأحد المقبل في بطولة الدوري الممتاز.

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