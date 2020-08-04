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رياضة

أحمد عيد عبد الملك فى الزمالك: دخلت النادي لقيت مكتوب على البوابة نادي القرن

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 08:30 م
أحمد عيد
أحمد عيد
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حسام الحارتي
علق أحمد عيد عبد الملك لاعب منتخب مصر والزمالك السابق على ازالة عضويته من نادي الزمالك كما روج البعض مؤخرا .

ونشر أحمد عيد عبر حسابه الشخصي علي مواقع تدوال الصور" إنستجرام"ـ صورة من داخل نادي الزمالك برفقة شريف حسين مدير النادي .

وعلق أحمد عيد :" روحت النادي لاقيت متعلق على بوابة الزمالك نادي القرن".

وأصبح المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون في ورطة كبيرة حاليًا، بعد اصابة صانع العاب الفريق الوحيد، يوسف اوباما وتأكد غيابه عن الفريق في لقاء الدوري القادم، امام المصري.

يذكر ان يوسف اوباما هو اللاعب الوحيد الذي يعتمد عليه كارتيرون في مركز صناعة اللعب، وبعد تأكد غياب اللاعب اصبح كارتيرون في ازمة حقيقة لعدم وجود لاعب بديل في صفوف الزمالك يشغل هذا المركز.
وبإصابة اوباما أصبح عدد الغائبين عن الفريق في لقاء المصري 3 لاعبين، كلهم من التشكيلة الاساسية، بعد تأكد غياب المغربيين، اشرف بن شرقي، ومحمد اوناجم، بسبب مشاكل الطيران.
ومن المقرر إقامة اللقاء الخميس القادم، في تمام الساعة 8 على ملعب "برج العرب" ضمن اللقاء المؤجل من الاسبوع الـ14.

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