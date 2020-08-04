ابني لا يصلي تكاسلا عن الوضوء فهل يجوز له أن يتيمم؟.. الإفتاء تجيب

أجاب الشيخ علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال يقول صاحبه "ابني لا يصلي تكاسلًا عن الوضوء فهل يجوز له أن يتيمم حتى يواظب على الصلاة؟".





وقال أمين الفتوى، في رده على السؤال، إن المشكلة تكمن في الكسل عن الوضوء وليس لمرض أو عذر، منوها بأن النبي علمنا أن الطهور للصلاة هو الوضوء فيقول النبي "لا يقبل الصلاة بغير طهور".





وأشار إلى انه ينبغي على الأم أن تحبب الابن في الوضوء والطهارة وأن يقبل على الله بحب ورغبة وليس إجبارا من الأم له على ذلك.





كما ينبغي على الأم أن تبين محاسن الوضوء وتشرح له المعاني المستخرجة من الوضوء فهو طهارة ونظافة للجسد وكذلك إزالة للمعاصى والآثام التي قد يفعلها العبد.