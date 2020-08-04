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أخبار البلد

محمد أبو العينين: 10 الآف جنيه مكافأة لكل طالب من أوائل الثانوية العامة

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 09:23 م
النائب محمد أبو
النائب محمد أبو العينين
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قرر النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، تقديم مكافأة مالية قدرها عشرة الآف جنيها لكل طالب من أوائل الثانوية العامة هذا العام، تعبيرا عن سعادته بتفوقهم الكبير وتحقيقهم النجاح والتفوق فى ظل عام دراسى استثنائي، بسبب جائحة كورونا.
وأكد أبو العينين أن ماحققه أوائل الثانوية العامة وحرصهم على النجاح بتفوق كبير فى ظل عام استثنائي يثبت مدى قدرة الشباب المصرى على مواجهة التحديات التى تواجه الوطن، مؤكدا أن شباب مصر هم الأمل والمستقبل، مطالبا أبناءنا الطلاب باستمرار السير بخطى ثابتة على درب النجاح والتفوق فى حياتهم الجامعية المقبلة، حتى التخرج بتفوق جديد لينضموا إلى منظومة العمل من أجل بناء وتطوير وطننا الحبيب.
واضاف أبو العينين ان قراره بتقديم مكافأة مالية لأوائل الثانوية العامة، يمثل تقديرا وإعجابا وإشادة بقدرة وتحدى أبناء مصر المتفوقين.
وهنأ أبو العينين، طلبة الثانوية العامة بنجاحهم فى عام استثنائى مر فى ظل أجواء صعبة تسبت فيها جائحة كورونا، وتهديدات بعدم أداء الامتحانات أو تأجيلها .
وقال ابو العينين أن اصرار الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى على مصلحة ابنائها الطلاب، كان العامل الحاسم فى نجاح الماراثون الامتحانى الذي شهد تدابير وإجراءات وقائية وصحية كان هدفها بالمقام الأول الحفاظ على صحة أبناءنا الطلاب والمعلمين وكافة المشاركين فى الامتحانات، لتبلغ ميزانية الامتحانات هذا العام 1.3 مليار جنيه، بمشاركة وطنية لنصف مليون مصرى من مختلف أجهزة الدولة عملوا بإخلاص وجهد وحرص على توفير كافة سبل الأمان والراحة لطلابنا الأعزاء، لتتحول المحنة إلى منحة تسهم فى تطوير منظومة التعليم المصرى والاتجاه به سريعا إلى فضاء التكنولوجيا والرقمنة.
وتوجه محمد أبو العينين بالتهنئة والتقدير للدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، ولاعضاء منظومة التعليم فى مصر ، مشيدا بنجاجهم في المرور بالعام الدراسى الصعب، لتصبح مصر من الدول القلائل التى استطاعت تحدى الوباء وإكمال العام الدراسى حفاظا على مستقبل وجهود أبناءنا، مشيدا ايضا بالنجاج المبهر فى تنظيم امتحانات الثانوية العامة حتى الوصول بطلابنا إلى بر الأمان، لتنتعش قلوب الآف الأسر المصرية اليوم بفرحة النجاح الكبير، بنسبة نجاح كبيرة بلغت 81% فى الثانوية العامة، لتمثل أعلى نسبة نجاح طوال السنوات الأربع الماضية.
وأعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، صباح اليوم أسماء أوائل الثانوية العامة، وهم:
شعبة علمى علوم
احمد السيد برعى 410 بنى سويف 
أحمد عبد الناصر أسيوط 410 
أحمد هشام عبد الباسط أسيوط 
تسليم أحمد منفلوط أسيوط 
جورج يسرى شحاتة منازل أسيوط
جورج إسحاق عوض 
رمضان نصحى فهمى الدقهلية 
روان أحمد شبرا القاهرة 
شهد محمد شديد القليوبية
صلاح الدين موسى كامل البحيرة 
مريم محمود أحمد إسماعيل الغربية 
ياسمين أسامة رجب سوهاج
 
علمى رياضة 
عمر محمد عبد السميع القليوبية
عمر وائل يحى القاهرة 
أحمد السعيد القعقاع الدقهلية 
احمد يسرى النقرتى البحيرة 
اشرف احمد أبو عريضة الغربية
أمل ياسر محمد القاهرة 
جورج الهامى بشاى القاهرة 
سهيلة أيمن عبد الحكيم عبد الغنى المنوفية 
عبد العاطى سلطان عيسى رحاب الغربية 
كريم محمد سعد النزهة القاهرة 
محمد أحمد فوزى محمد محمد الدقهلية 
محمد خالد فؤاد عيسوى القليوبية
يحيى محمد فرغلى 
 
الشعبة الأدبية
علا أحمد سعد إبراهيم المركز الأول منفردة القليوبية
حبيبة محمود محمد عبدالله القاهرة 
ريموندة أيمن عوض الله القاهرة 
شاهيناز أحمد عبد الله القليوبية
إسماعيل أيمن أسيوط
ألاء حمدى عبد المطلب القاهرة 
اية تامر شوقى إبراهيم القاهرة 
جومانا محمد الزغبى القاهرة 
رغدة محمد بيومى الإسكندرية 
ريهام عماد محمد حسن الشرقية 
سهيلة أحمد حسانين القاهرة 
عمر صلاح الدين القاهرة 
ندا يوسف السيد الإسماعيلية 
 
مدارس المكفوفين 
سامية محمد عبد الرحمن عبد القادر الجيزة
 
مدارس الدمج التعليمى 
الزهراء عبدالله احمد عبدالله سوهاج 
 
 
مدارس المتفوقين 
محمد يسرى عبداالله الصادق برج العرب الإسكندرية
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