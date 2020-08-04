محمد أبو العينين: 10 الآف جنيه مكافأة لكل طالب من أوائل الثانوية العامة

قرر النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، تقديم مكافأة مالية قدرها عشرة الآف جنيها لكل طالب من أوائل الثانوية العامة هذا العام، تعبيرا عن سعادته بتفوقهم الكبير وتحقيقهم النجاح والتفوق فى ظل عام دراسى استثنائي، بسبب جائحة كورونا.
وأكد أبو العينين أن ماحققه أوائل الثانوية العامة وحرصهم على النجاح بتفوق كبير فى ظل عام استثنائي يثبت مدى قدرة الشباب المصرى على مواجهة التحديات التى تواجه الوطن، مؤكدا أن شباب مصر هم الأمل والمستقبل، مطالبا أبناءنا الطلاب باستمرار السير بخطى ثابتة على درب النجاح والتفوق فى حياتهم الجامعية المقبلة، حتى التخرج بتفوق جديد لينضموا إلى منظومة العمل من أجل بناء وتطوير وطننا الحبيب.
واضاف أبو العينين ان قراره بتقديم مكافأة مالية لأوائل الثانوية العامة، يمثل تقديرا وإعجابا وإشادة بقدرة وتحدى أبناء مصر المتفوقين.
وهنأ أبو العينين، طلبة الثانوية العامة بنجاحهم فى عام استثنائى مر فى ظل أجواء صعبة تسبت فيها جائحة كورونا، وتهديدات بعدم أداء الامتحانات أو تأجيلها .
وقال ابو العينين أن اصرار الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى على مصلحة ابنائها الطلاب، كان العامل الحاسم فى نجاح الماراثون الامتحانى الذي شهد تدابير وإجراءات وقائية وصحية كان هدفها بالمقام الأول الحفاظ على صحة أبناءنا الطلاب والمعلمين وكافة المشاركين فى الامتحانات، لتبلغ ميزانية الامتحانات هذا العام 1.3 مليار جنيه، بمشاركة وطنية لنصف مليون مصرى من مختلف أجهزة الدولة عملوا بإخلاص وجهد وحرص على توفير كافة سبل الأمان والراحة لطلابنا الأعزاء، لتتحول المحنة إلى منحة تسهم فى تطوير منظومة التعليم المصرى والاتجاه به سريعا إلى فضاء التكنولوجيا والرقمنة.
وتوجه محمد أبو العينين بالتهنئة والتقدير للدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، ولاعضاء منظومة التعليم فى مصر ، مشيدا بنجاجهم في المرور بالعام الدراسى الصعب، لتصبح مصر من الدول القلائل التى استطاعت تحدى الوباء وإكمال العام الدراسى حفاظا على مستقبل وجهود أبناءنا، مشيدا ايضا بالنجاج المبهر فى تنظيم امتحانات الثانوية العامة حتى الوصول بطلابنا إلى بر الأمان، لتنتعش قلوب الآف الأسر المصرية اليوم بفرحة النجاح الكبير، بنسبة نجاح كبيرة بلغت 81% فى الثانوية العامة، لتمثل أعلى نسبة نجاح طوال السنوات الأربع الماضية.
وأعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، صباح اليوم أسماء أوائل الثانوية العامة، وهم:
شعبة علمى علوم
احمد السيد برعى 410 بنى سويف
أحمد عبد الناصر أسيوط 410
أحمد هشام عبد الباسط أسيوط
تسليم أحمد منفلوط أسيوط
جورج يسرى شحاتة منازل أسيوط
جورج إسحاق عوض
رمضان نصحى فهمى الدقهلية
روان أحمد شبرا القاهرة
شهد محمد شديد القليوبية
صلاح الدين موسى كامل البحيرة
مريم محمود أحمد إسماعيل الغربية
ياسمين أسامة رجب سوهاج
علمى رياضة
عمر محمد عبد السميع القليوبية
عمر وائل يحى القاهرة
أحمد السعيد القعقاع الدقهلية
احمد يسرى النقرتى البحيرة
اشرف احمد أبو عريضة الغربية
أمل ياسر محمد القاهرة
جورج الهامى بشاى القاهرة
سهيلة أيمن عبد الحكيم عبد الغنى المنوفية
عبد العاطى سلطان عيسى رحاب الغربية
كريم محمد سعد النزهة القاهرة
محمد أحمد فوزى محمد محمد الدقهلية
محمد خالد فؤاد عيسوى القليوبية
يحيى محمد فرغلى
الشعبة الأدبية
علا أحمد سعد إبراهيم المركز الأول منفردة القليوبية
حبيبة محمود محمد عبدالله القاهرة
ريموندة أيمن عوض الله القاهرة
شاهيناز أحمد عبد الله القليوبية
إسماعيل أيمن أسيوط
ألاء حمدى عبد المطلب القاهرة
اية تامر شوقى إبراهيم القاهرة
جومانا محمد الزغبى القاهرة
رغدة محمد بيومى الإسكندرية
ريهام عماد محمد حسن الشرقية
سهيلة أحمد حسانين القاهرة
عمر صلاح الدين القاهرة
ندا يوسف السيد الإسماعيلية
مدارس المكفوفين
سامية محمد عبد الرحمن عبد القادر الجيزة
مدارس الدمج التعليمى
الزهراء عبدالله احمد عبدالله سوهاج
مدارس المتفوقين
محمد يسرى عبداالله الصادق برج العرب الإسكندرية