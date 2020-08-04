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فن

«قلوبنا معكم» سامح حسين يساند الشعب اللبناني في كارثة انفجار بيروت.. شاهد

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 10:31 م
صدى البلد
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أسماء الحسيني
حرص الفنان سامح حسين على مساندة الشعب اللبنانى بعد حادث الإنفجار الأليم الذى هز بيروت اليوم.

ونشر صورة العلم اللبنانى من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعى إنستجرام .

وكتب معلقًا :"قلوبنا معكم"

 وفي أعقاب الانفجار الضخم الذي هز العاصمة بيروت، أكدت قناة "LBCI" اللبنانية أن رئيس حكومة لبنان السابق سعد الحريري بخير ويتابع اتصالاته.

وقالت القناة إنه في المعلومات الأولية فإن الانفجار وقع في العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت ما أدى إلى احتراقه جراء إنفجار مفرقعات نارية داخله.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن "انفجارا كبيرا وقع عند مدخل بيت الوسط في بيروت، وهو مقر إقامة رئيس حكومة لبنان السابق سعد الحريري، وسمعت أصداؤه في أرجاء العاصمة".


وصباح اليوم الثلاثاء، تفقد محافظ بيروت الحرس والإطفاء، واجتمع بالقادة والضباط والعناصر مؤكدًا لهم أنه "في مثل هذه الأيام من عام 1982 كانت مدينة بيروت تتعرض لهجوم عدواني دمر أجزاء كبيرة منها واستبسل أبناؤها في الدفاع عنها ومنهم من استشهد وقضى بطلا".
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قلوبنا معكم 💔 #PrayForLebanon 🌲🇱🇧

A post shared by Sameh Hussein (@samehhusseinofficial) on

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