جروح بالقدم والوجه.. إصابة دومينيك حوراني في انفجار بيروت وتحطم منزلها

اصيبت الفنانة دومينيك حوراني في انفجار بيروت الذي حدث اليوم ببعض الجروح الخفيفة في يدها وقدمها ووجها وتحطم زجاج منزلها.





ونشرت صور لها عبر خاصية استوري على انستجرام تبرز من خلال حجم الخسائر التي تعرضت لها.





وعلى الجانب الاخر كانت قد نشرت الفنانة هيفاء وهبي، صورا وفيديوهات لبيتها المُدمر؛ نتيجة انفجار بيروت، وذلك عبر خاصية "ستوري" على إنستجرام.





وعلقت الفنانة هيفاء وهبي ، على انفجار بيروت الذي حدث اليوم.





وكتبت الفنانة هيفاء وهبي ، عبر حسابها على "تويتر"، "‏اللي صار اليوم ب ‎#بيروت بيبكّي الله يرحم كل الضحايا، وكل حدا قادر يتبرع بالدم للجرحى ما يتردد ولا لحظة لأنن كتار".



