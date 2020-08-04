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رياضة

فولهام وبرينتفورد يتعادلان ويتجهان للأشواط الإضافية في الملحق المؤهل للبريميرليج

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 10:55 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
تعادل فريق برينتفورد مع فولهام بدون أهداف، في الوقت الأصلي من مباراة نهائي الملحق المؤهل للدوري الإنجليزي.

الشوط الأول شهد ندرة للفرص من الفريقين رغم كونها فاصلة لتحديد أخر الصاعدين للدوري الإنجليزي الموسم المقبل.

استمر حذر الفريقين وبالأخص برينتفورد أمام هجمات فولهام، لينتهي الوقت الأصلي ويتجه الفريقان للأشواط الإضافية.

وتأهل ليدز يونايتد ووست بروميتش ألبيون للدوري الإنجليزي الموسم المقبل مباشرة بعد احتلال المركزين الأول والثاني في الشامبيون شيب.

ويحصل الفائز من المباراة على مبلغ 170 مليون باوند وهي المباراة الأغلى في عالم كرة القدم.
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