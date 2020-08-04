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انتهاء نظام التعليم القديم.. شوقي: نجحنا في حماية مستقبل أبنائنا ..فيديو

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 11:10 م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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محمود محسن
أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن إعلان نتيجة الثانوية العامة اليوم كان خطوة هامة، موضحا أن تلك المرحلة مرت بسلام حتى يتمكن أولادنا من استكمال السلم الدراسي، وألا يؤثر على مستقبلهم.

وأضاف "شوقي"، في مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة عبر القناة الأولى المصرية، أننا "أنزلنا الستار على التعليم العام ككل بدءا من الحضانة حتى الثانوية العامة"، مشيرا إلى عدم استثناء طالب واحد من استكمال العام الدراسي الحالي.

وتابع وزير التربية والتعليم، أننا "قمنا بمراعاة جميع المراحل التعليمية بدءا من الأبحاث للطلاب حتى امتحانات العملي ختاما بمرحلة الثانوية العامة"، مؤكدا أن التشكيك فى خطواتنا كان كبيرا مما زاد الأعباء علينا. 

وأشار إلى أن الوزارة قدمت ما يكفى لكى تكون هناك مرحلة جدية من الثقة فيما هو قادم، مؤكدا أن نهاية امتحانات الثانوية العامة كان خطوة أولى.

وقال وزير التربية والتعليم "هناك تحديات أخرى وهي بدء العام الدراسى الجديد واختبارات التعليم الفنى حتى 13 أغسطس وأيضا امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة يوم  22 أغسطس".
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