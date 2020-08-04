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وزير التعليم: هذا العام آخر نظام الثانوية العامة بالشكل القديم.. فيديو

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 11:34 م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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محمود محسن
أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن امتحانات هذا العام اقتصرت على جزء من المنهج وليس الكل،لافتا إلى أن المواد التي لم تضف إلى المجموع تم امتحانها من المنزل، معقبا: كان هذا العام بمثابة مراعاة الظروف وطمأنة الأهالي.


وأضاف شوقي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة عبر القناة الأولى المصرية، أن هذا العام كان آخر ثانوية عامة بالنظام القديم، مشيرا إلى أن نسبة النجاح هذا العام كانت 81 %  في حين أن هناك نسبة 18% من الطلاب حصلوا على مجاميع من 95% إلى أعلى.
 

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وتابع وزير التربية والتعليم أن هناك 1700 حالة تم عمل محاضر غش لها خلال امتحانات الثانوية العامة هذا العام في حين تم تحويل 469 حالة للنيابة العامة وإلغاء امتحانات هذا العام وتحويل مواد للدور الثاني وذلك من أصل 600 ألف طالب.


وأشار شوقي إلى أن الغش بإمعان شديد هو صناعة وتتمثل في التسريب والدروس الخصوصية مؤكدا أن هذا ساهم  في تكالب الأعداد الكبيرة والأماكن محدودة .


وقال وزير التربية والتعليم إنه يوجد التنسيق الذي لا يفرق فى المهارات ويعتمد على نتيجة الامتحان الموحد لدخول الكليات. 

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