لأول مرة.. مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي على شاشات سينما السيارات.. تفاصيل

أعلن نادي مانشستر سيتي رسميًا عن تفاصيل عرض مباراته المرتقبة مع نادى ريال مدريد من خلال الشاشات العملاقة لـ سينما السيارات بمدينة ابوظبى بدولة الإمارات .





وقالت صفحة نادي مانشستر سيتي على موقع التواصل الاجتماعى تويتر "لا تفوت الفرصة لحضور أول عرض على الشاشة الكبيرة والمشاهدة من السيارة بأبوظبي في ليلة دوري أبطال لا تُنسى! ".





وتابع النادى على تويتر قائلاً: "شجع الفريق وشاهد الفيلم الوثائقي عن ديفيد سيلفا "صنع في جران كاناريا" قبل بداية المباراة. الأماكن محدودة. والحضور بالدعوات فقط. "





ويعتبر هذا العرض هو الأول من نوعه ، والذي سيتم من خلاله مشاهدة المباراة بالكامل بالإضافة إلى الفيلم التسجيلى من داخل سيارتك الخاصة .





وأوضح النادي ان عرض الفيلم التسجيلى سيكون يوم الجمعة القادمة قبل المباراة فى تمام الساعة 9.45 مساء ثم بعد ذلك المباراة فى تمام الساعة 11 مساء.





وسيتم الإعلان عن الموقع بالتحديد لمشاهدة المباراة على الشاشة الضخمة من السيارة مع اقتراب موعد المباراة لمن تمكن من حجز مكانه الخاص فقط ، من خلال تسجيله على الموقع الرسمى للنادى .