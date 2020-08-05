AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

8 أغسطس.. مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان ينظم دورة للتخطيط الاستراتيجي

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 01:00 ص
جامعة حلون
جامعة حلون
Advertisements
كريم ناصر
ينظم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة حلوان مجموعة من البرامج التدريبية عن بعد لشهر اغسطس 2020، برعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.


وذلك سعيا  الى تحديث  وتطوير البرامج التدريبية بالمركز وإضافة مجموعة من البرامج الجديدة إلى مصفوفة البرامج التدريبية بما يتناسب مع التطور الحاصل فى عصر التحول الرقمى والذكاء الاصطناعي لتحقيق الهدف الأساسى له وهو تنمية قدرات ومهارات السادة أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة . 


وذلك لتحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية للجامعة بالتعاون مع الكيانات الاستراتيجية كل وفق تخصصه.

ويتم عقد البرامج التدريبية عبر الفيديو كونفرانس لمدة يومين بواقع 20 ساعة تدريبية لكل برنامج . 

 ومن ضمن هذه البرامج : برنامج التخطيط الاستراتيجى يومي 8-9 أغسطس 2020 ويحاضر فيها الدكتور عز الدين محمد احمد الأستاذ بقسم الإدارة الرياضية بكلية التربية الرياضية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

8 أغسطس .. مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان ينظم دورة للتخطيط الاستراتيجي

برنامج تدريبي لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس وقيادات جامعة حلوان

دورة حول تصميم المقرارت الإلكترونية بجامعة حلوان

12 أغسطس... جامعة حلوان تنظم دورة ببرنامج علم النفس الايجابى

جامعة حلوان تنظم دورة حول استخدام التكنولوجيا في التدريس

جامعة حلوان تنظم دورة عن أساليب التقويم الحديثة

ترشيحاتنا

شاهد.. آثار تدمير منزل إليسا بسبب انفجار بيروت

متى يحصل المأموم المتأخر على ثواب صلاة الجماعة.. الإفتاء تجيب

أخبار الأهلي.. أحمد عيد يعاود استفزاز جماهير النادي.. وغياب رمضان صبحي عن لقاء إنبي

أحمد حجازي يكشف لأول مرة حقيقة رحيله عن وست بروميتش الإنجليزي

نزيف وإصابات زوجة رامي عياش إثر انفجار بيروت.. فيديو

هناك حملة ممنهجة ضدي.. حسام عاشور: تركي آل الشيخ يحب الأهلي أكثر من مسئولي النادي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حطام ودماء.. شاهد فيديوهات مؤلمة لـ شوارع بيروت بعد الانفجار

جرحى ودماء في كل مكان.. شاهد مقطعاً مؤلماً من داخل مستشفى بـ بيروت

مرسيدس بنز اكس كلاس تحصل على إصدار اليخوت الفاخر .. صور