8 أغسطس .. مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان ينظم دورة للتخطيط الاستراتيجي

مجموعة من البرامج التدريبية عن بعد لشهر اغسطس 2020، برعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.







