"الأول على الجمهورية في مدارس المتفوقين": حصلت على منحة من أكبر جامعات العالم وأبحث عن تمويل لأحقق حلمي

قال محمد يسري، الأول على الجمهورية في الثانوية العامة في مدارس المتفوقين "STEM" إنني كنت متخوف جدًا إني لا أستطيع أن أحصل على مجموع يؤهلني لدخول كلية الطب، بالرغم من إني بالفعل حصلت على أكثر من منحة للدراسة في الخارج ومنها الجامعة الأمريكية ببيروت وجامعة مينيرفا بأمريكا.





وفي تصريحات لصدى البلد، أشار محمد يسري إلى أن سبب تخوفه يرجع إلى بعض الظروف التي لم تمكنه من المذاكرة منذ بداية العام، مشيرًا إلى أنه بدأ المذاكرة الفعلية جديًا منذ الترم الثاني، ولذلك لم يكن يتوقع إطلاقًا أن يكون الأول على الجمهورية.





وأضاف قائلأً: "أنا كنت خارج البيت وعندما وصلت فوجئت بأبي وأمي وإخوتي جروا عليا وبلغوني إني طالعت الأول، ومع ذلك لم أصدق أنني الأول على الجمهورية، كنت فاكر أني طالع الأول على المدرسة خصوصًا وإن المدرسة أغلبها من المتوفقين والنابهين علميًا."





وأشار إلى نظام الدراسة في STEM يختلف تمامًا عن الثانوية العامة، لم نكن نذاكر من كتب ولم يكن لدينا مناهج، الدراسة عبارة عن رؤوس موضوعات وعلينا البحث في المراجع العلمية المختلفة لللإلمام بالموضوع والامتحانات كلها اختيارات، وامتحان السنة النهائية تراكمي عبارة عن أسئلة في الثلاث سنوات، بالإضافة إني فيه مشروع بحثي كل ترم، وفي النهاية فيه مشروع تخرج ونتناقش فيه في معرض مع أستاذة من الجامعات كأي معرض علمي.





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وحول التحاقه بمدارس المتوفقين، نوه يسري إلى أنه كان لديه شغف بالعلوم والبحث العلمي، مضيفًا: "كان نفسي ادخل في مجال البحث العلمي ومن أول الإعدادية كنت بحب ادخل المعمل واعمل تجارب بنفسي وبحضر كل الأيام، والموضوع مختلف في STEM الطلبة كلهم عندهم شغف بالعلم والعلوم، والدراسة ممتعة جدًا داخل المدرسة، ولكن المعامل محتاجة دعم، وهناك نابهين ونابغين داخل المدرسة محتاجين رعاية".





وحول طموحه في المستقبل، قال يسري إلى أنه حصل بالفعل على منحة من جامعة مينيرفا في سان فرانسيسكو، بولاية كاليفورنيا، وتعتبر خامس أصعب جامعة في العالم من حيث القبول في المنح، والمنحة التي حصلت تقدم تمويل حتى 30 دولار، عليها تغطي جميع الأنشطة والأبحاث والدراسة.





وتابع: "مطلوب أدفع المصاريف الخارجية زي الطيران والتأمين الصحي نظرًا لأني مواطن غير أمريكي ومصاريف الجامعة، والمصاريف الخارجية في حدود حوالي 3000 دولار."





وأشار إلى أن نظام الدراسة في هذه الجامعة أشبها بSTEM ، 9 طلبة في كل فصل، و120 طالب من جميع أنحاء العالم، وحاليا اشوف دعم 3000 دولار لتغطية المصاريف وتواصلت مع بعض الجمعيات ولسه ببحث عن تمويل.



