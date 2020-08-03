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محافظات

نائب محافظ الإسكندرية: تطوير قرية الأحرار لتكون نموذجا حضاريا بجوار بحيرة مريوط

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 10:06 م
جولة نائب محافظ الاسكندرية
جولة نائب محافظ الاسكندرية
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أحمد بسيوني
قامت الدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية، اليوم الاثنين، بزيارة إلي قرية الأحرار "باب العبيد سابقا"، وهي إحدى القرى التابعة لقرى أبيس وسط الإسكندرية التى وجه رئيس الجمهورية بالإبقاء عليها وعدم إزالتها ضمن حملات إزالة كافة التعديات علي بحيرة مريوط .

وتأتى تلك الزيارة بهدف رصد كافة احتياجات أهالى القرية تنفيذا لتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية الذى وعد الأهالى أثناء زيارته الأخيرة لها بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بمنع أى إمتداد عشوائى جديد بالقرية والبدء الفورى فى عملية تطويرها.

وخلال الزيارة؛ هنأت عازر أهالي القرية بعيد الأضحى المبارك، وقامت بتفقد عدد من الأماكن التى تفتقر إلى خدمات أساسية من أجل إدراجها ضمن خطة أعمال التطوير.

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واستمعت عازر لمطالب أهالي القرية واحتياجاتهم والتى تمثلت في إدخال خدمة الصرف الصحي والرصف وعمل عزل بين القرية والبحيرة. كما استمعت إلى مطالب واحتياجات السيدات بقرية الأحرار والتي منها توفير فصول محو أمية بالقرية ومشروعات متناهية الصغر لهن.

وأكدت عازر علي أن محافظ الإسكندرية كلف بسرعة حصر كافة مطالب أهالى القرية من أجل العمل مع كافة الجهات المعنية على تذليل كافة العقبات للبدء الفورى فى أعمال التطوير لتكون نموذج حضارى جديد بجوار بحيرة مريوط.

جاء ذلك بحضور الدكتورة ماجدة الشاذلي مقرر المجلس القومي للمرأة فرع الإسكندرية، وأ. أميمة الشيخ رئيس لجنة تمكين المرأة بالمنطقة الروتارية مصر.
نائب محافظ الإسكندرية: تطوير قرية الأحرار لتكون نموذجا حضاريا بجوار بحيرة مريوط
نائب محافظ الإسكندرية: تطوير قرية الأحرار لتكون نموذجا حضاريا بجوار بحيرة مريوط
نائب محافظ الإسكندرية: تطوير قرية الأحرار لتكون نموذجا حضاريا بجوار بحيرة مريوط
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