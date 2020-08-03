بعد تسللهم إلى شاطئ الموت.. إخلاء النخيل من المواطنين فجرًا

شنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية حملات مكثفة على شواطئ العجمي والنخيل في الساعات الأولى من صباح اليوم.





وتم رصد بعض المواطنين داخل المياه، وقام رجال الإدارة بإخراجهم من المياه، والتأكد من عدم وجود أي شخص داخل المياه.





وطالبت الإدارة – في بيان اليوم الاثنين – المواطنين بالالتزام بالتعليمات الصادرة بشأن إغلاق الشواطئ، وذلك في إطار تعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية بالالتزام بتنفيذ قرارات الحظر الصادرة بشأن استمرار إغلاق الشواطئ.









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وأشارت إلى أن كافة المساحات الشاطئية مغلقة تمامًا لحين انتهاء إجازة العيد، حفاظًا على صحة المواطنين، ولمنع الازدحام، كما أنه ليس هناك خدمات تقدم للمواطنين بسبب الغلق.









يذكر أن اثناء اجلاء المواطنين من شاطئ النخيل يوم السبت الماضي، تعدت اسرة قاهرية علي اثنين من العمال، ما أدى إلى إصابتهما، نتيجة الضرب بعصي خشبية علي الرأس ما افقد احدهما الوعي، وأصيب الاخر.









وتم نقل المصابين إلى مستشفى العامرية العام، وتم القبض علي المتهمين واحتجازهم في نقطة أكتوبر.



