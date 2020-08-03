AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

تشوه المنظر العام.. إزالة اللافتات المخالفة لمرشحي الشيوخ بالإسكندرية .. صور

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 12:31 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد بسيوني
شنّت الأجهزة التنفيذية بمختلف أحياء الإسكندرية حملات موسعة لإزالة اللافتات القماشية المخالفة لمرشحي الشيوخ والتي تشوه المنظر العام لشوارع المحافظة، فضلًا عن استغلالها المساحات الإعلانية دون وجه حق.

وفي حي المنتزة ثان، برئاسة اللواء ضياء الدين عبدالحميد، رئيس الحي، تم رفع وإزالة اللافتات القماشية المخالفة المتواجدة بطريق مصطفى كامل، وذلك لليوم الثاني علي التوالي، وذلك تطبيقًا للقانون واللوائح المنظمة لوضع اللوحات الإعلانية بالشوارع والميادين الرئيسية.

أقرأ أيضًا:

وطالب عبدالحميد بمراجعة تصميمات ونماذج أحجام وقياسات اللوحات الإعلانية والأماكن المحددة لوضعها في الشوارع لتجنب انتشارها بشكل عشوائي، حفاظًا على جمال المدينة والشكل الحضاري لها، وعدم التأثير على حركة السير والمرور أو حجب الرؤية.

وشن حي أول المنتزة حملة موسعة لإزالة الإعلانات القماشية المخالفة بالطريق العام، استهدفت شوارع 45 العصافرة قبلي، وطريق الجيش الكورنيش بميامي، واسكندر ابراهيم بميامي، وجمال عبد الناصر سيدي بشر بحري، وملك حفني سيدي بشر بحري، وميدان جيهان شارع خليل حماده مع شارع جمال عبد الناصر سيدي بشر.

وأزال حي شرق برئاسة الاستاذ محارب هيلع عدد (270) لافتة إعلانية مخالفة، حيث تم المرور على طريق الجيش وإزالة (45) فلاج و(10) ستاند و(10) رسالة سوسيت، فضلًا عن المرور على شوارع إبراهيم الشريف والجواهر وإسماعيل سري وآلبرت الأول وميدان عزبة سعد وميدان العيون وميدان مركز شباب سموحة وميدان مصطفى كامل خلف نفق كليوباترا وشارع مصطفى كامل سموحة، وتم إزالة (200) إعلان مخالف.

يأتي هذا تنفيذًا لتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بمتابعة إزالة المخالفات الإعلانية لمنع المخالفين من الاستفادة بمساحات إعلانية دون ترخيص.

تشوه المنظر العام.. إزالة اللافتات المخالفة لمرشحي الشيوخ بالإسكندرية .. صور
تشوه المنظر العام.. إزالة اللافتات المخالفة لمرشحي الشيوخ بالإسكندرية .. صور
تشوه المنظر العام.. إزالة اللافتات المخالفة لمرشحي الشيوخ بالإسكندرية .. صور
تشوه المنظر العام.. إزالة اللافتات المخالفة لمرشحي الشيوخ بالإسكندرية .. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية تنفذ 5 قرارات إزالة بناء مخالف بـ3 أحياء.. صور

مكلفًا برفع كفاءتها.. محافظ كفر الشيخ ونائبه يتفقدان شوارع العاصمة .. صور

الإسكندرية تنتفض ضد العقارات المخالفة.. شن أضخم حملات بجميع الأحياء تنفيذًا لتوجيهات الرئيس.. صور

لمخالفة الإجراءات الاحترازية.. غلق وتشميع كافيتريا بالعصافرة بحري شرق الإسكندرية

تعرف على حالات إزالة اللافتات الإعلانية بالقانون الجديد

لمجابهة فيروس كورونا المستجد.. غلق 8 منشآت وضبط 29 حالة إشغال في الإسكندرية

ترشيحاتنا

لن يزول لسنوات.. الصحة العالمية تكشف أسرارًا جديدة عن كورونا

بين الجرأة والأناقة.. شاهد أجمل إطلالات النجمات فى عيد الأضحى

حدث ليلا.. زمردة تعترف بممارسة الرذيلة في السيارات.. مليون جنيه تثير الخلاف بين محمود علاء والزمالك.. اشتعال أزمة تيك توك

في ذكرى ميلاد رشدي أباظة.. والدته سبب وفاته ورفضت إلقاء نظرة أخيرة عليه

الجرام يتجاوز ألف جنيه.. ارتفاع تاريخي في أسعار الذهب اليوم الاثنين 3-8-2020

مع ابنتها الصغرى.. شاهد أحدث ظهور لـ نيللي كريم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات بي ام دبليو bmw x6 الجديدة في مصر.. فيديو وصور

بين الجرأة والأناقة.. شاهد أجمل إطلالات النجمات فى عيد الأضحى

العربية أتفككت من بعضها.. شاهد تحطم سيارة في حادث مروع بصلاح سالم