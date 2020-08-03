تشوه المنظر العام.. إزالة اللافتات المخالفة لمرشحي الشيوخ بالإسكندرية .. صور

شنّت الأجهزة التنفيذية بمختلف أحياء الإسكندرية حملات موسعة لإزالة اللافتات القماشية المخالفة لمرشحي الشيوخ والتي تشوه المنظر العام لشوارع المحافظة، فضلًا عن استغلالها المساحات الإعلانية دون وجه حق.





وفي حي المنتزة ثان، برئاسة اللواء ضياء الدين عبدالحميد، رئيس الحي، تم رفع وإزالة اللافتات القماشية المخالفة المتواجدة بطريق مصطفى كامل، وذلك لليوم الثاني علي التوالي، وذلك تطبيقًا للقانون واللوائح المنظمة لوضع اللوحات الإعلانية بالشوارع والميادين الرئيسية.





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وطالب عبدالحميد بمراجعة تصميمات ونماذج أحجام وقياسات اللوحات الإعلانية والأماكن المحددة لوضعها في الشوارع لتجنب انتشارها بشكل عشوائي، حفاظًا على جمال المدينة والشكل الحضاري لها، وعدم التأثير على حركة السير والمرور أو حجب الرؤية.





وشن حي أول المنتزة حملة موسعة لإزالة الإعلانات القماشية المخالفة بالطريق العام، استهدفت شوارع 45 العصافرة قبلي، وطريق الجيش الكورنيش بميامي، واسكندر ابراهيم بميامي، وجمال عبد الناصر سيدي بشر بحري، وملك حفني سيدي بشر بحري، وميدان جيهان شارع خليل حماده مع شارع جمال عبد الناصر سيدي بشر.





وأزال حي شرق برئاسة الاستاذ محارب هيلع عدد (270) لافتة إعلانية مخالفة، حيث تم المرور على طريق الجيش وإزالة (45) فلاج و(10) ستاند و(10) رسالة سوسيت، فضلًا عن المرور على شوارع إبراهيم الشريف والجواهر وإسماعيل سري وآلبرت الأول وميدان عزبة سعد وميدان العيون وميدان مركز شباب سموحة وميدان مصطفى كامل خلف نفق كليوباترا وشارع مصطفى كامل سموحة، وتم إزالة (200) إعلان مخالف.





يأتي هذا تنفيذًا لتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بمتابعة إزالة المخالفات الإعلانية لمنع المخالفين من الاستفادة بمساحات إعلانية دون ترخيص.



