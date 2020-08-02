حزب مستقبل وطن ينظم مسيرة تأييد لمرشحيه بالمنتزة شرق الإسكندرية.. صور

نظمت القبائل العربية بحزب مستقبل وطن بالإسكندرية مسيرة دعم وتأييد لمرشحي حزب مستقبل وطن في انتخابات مجلس الشيوخ القادم، بشارع الملك بمنطقة المنتزة شرق الإسكندرية، بقيادة النائب رزق راغب ضيف الله وبمشاركة عدد من المرشحين للانتخابات، وعدد من أعضاء مجلس النواب بالمنتزة.





وجابت المسيرة عددًا من شوارع حي المنتزة ومنطقة المعمورة على هامش المؤتمر الانتخابي الذي انعقد بعزبة الكوبانية بمنطقة المعمورة، لدعم لدعم مرشحي الحزب خلال انتخابات مجلس الشيوخ القادمة، والمقرر لها يومي 11 و12 أغسطس.





وطالب النائب رزق راغب ضيف الله، أمين الحزب بالمحافظة، في تصريحات خلال المسيرة، بضرورة الحشد للمرشحين الفردي من رقم (1) إلى (7)، بالإضافة إلى مرشحي القائمة الوطنية، مشيرًا إلى أن الحزب في الإسكندرية يملك على مستوي القيادات التنظيمية ما يزيد عن ١٥ ألف تنظيمي فكل تنظيمي منوط به الحشد لتحقيق النجاح من الجولة الأولى.





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وأكد أن الحزب قادر بأعضائه وقياداته من الحشد والوصول إلى صندوق الانتخابات، خلال الاستحقاق الانتخابي القادم، مرددًا "نعم للقائمة الوطنية من أجل ونعم للمرشحين الفردي من (1) إلى (7)".





ويخوض حزب مستقبل وطن بالإسكندرية الانتخابات على 6 مقاعد فردي، وهم سامح الشيمي، رقم (1) رمز الكتاب، وسعد عبد المولى، رقم (3)، رمز سنبلة القمح، وعلاء جاد، رقم (3)، رمز القلم، والسيد جمعة، رقم (4) رمز السلم، ومحمد حمزة، رقم (6) رمز المسدس، ونشأت متري، رقم (7) رمز قناة السويس، بالإضافة إلى القائمة الوطنية "من أجل مصر"، ورمزها رأس كليوباترا.



