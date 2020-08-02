AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

حزب مستقبل وطن ينظم مسيرة تأييد لمرشحيه بالمنتزة شرق الإسكندرية.. صور

الأحد 02/أغسطس/2020 - 11:22 م
حزب مستقبل وطن ينظم
حزب مستقبل وطن ينظم مسيرة تأييد لمرشحيه بالمنتزة
Advertisements
أحمد بسيوني
نظمت القبائل العربية بحزب مستقبل وطن بالإسكندرية مسيرة دعم وتأييد لمرشحي حزب مستقبل وطن في انتخابات مجلس الشيوخ القادم، بشارع الملك بمنطقة المنتزة شرق الإسكندرية، بقيادة النائب رزق راغب ضيف الله وبمشاركة عدد من المرشحين للانتخابات، وعدد من أعضاء مجلس النواب بالمنتزة.

وجابت المسيرة عددًا من شوارع حي المنتزة ومنطقة المعمورة على هامش المؤتمر الانتخابي الذي انعقد بعزبة الكوبانية بمنطقة المعمورة، لدعم لدعم مرشحي الحزب خلال انتخابات مجلس الشيوخ القادمة، والمقرر لها يومي 11 و12 أغسطس.

وطالب النائب رزق راغب ضيف الله، أمين الحزب بالمحافظة، في تصريحات خلال المسيرة، بضرورة الحشد للمرشحين الفردي من رقم (1) إلى (7)، بالإضافة إلى مرشحي القائمة الوطنية، مشيرًا إلى أن الحزب في الإسكندرية يملك على مستوي القيادات التنظيمية ما يزيد عن ١٥ ألف تنظيمي فكل تنظيمي منوط به الحشد لتحقيق النجاح من الجولة الأولى.

أقرأ أيضًا:
وأكد أن الحزب قادر بأعضائه وقياداته من الحشد والوصول إلى صندوق الانتخابات، خلال الاستحقاق الانتخابي القادم، مرددًا "نعم للقائمة الوطنية من أجل ونعم للمرشحين الفردي من (1) إلى (7)".

ويخوض حزب مستقبل وطن بالإسكندرية الانتخابات على 6 مقاعد فردي، وهم سامح الشيمي، رقم (1) رمز الكتاب، وسعد عبد المولى، رقم (3)، رمز سنبلة القمح، وعلاء جاد، رقم (3)، رمز القلم، والسيد جمعة، رقم (4) رمز السلم، ومحمد حمزة، رقم (6) رمز المسدس، ونشأت متري، رقم (7) رمز قناة السويس، بالإضافة إلى القائمة الوطنية "من أجل مصر"، ورمزها رأس كليوباترا.

والمرشحون عن الإسكندرية في القائمة الوطنية هم: محمد رشاد عثمان، حزب مستقبل وطن، ومحمد صبرى محمد أبو إبراهيم، حزب مستقبل وطن، وإيهاب محمد محمود أبو كيلة، حزب مستقبل وطن، وأحمد شعبان حسين، حزب التجمع، وباهر محمد أمين غازى، حزب الشعب الجمهورى وهند محمد ممدوح حنفى، حزب مستقبل وطن، ودينا محمد هلالى، حزب الحرية المصري.
حزب مستقبل وطن ينظم مسيرة تأييد لمرشحيه بالمنتزة شرق الإسكندرية.. صور
حزب مستقبل وطن ينظم مسيرة تأييد لمرشحيه بالمنتزة شرق الإسكندرية.. صور
حزب مستقبل وطن ينظم مسيرة تأييد لمرشحيه بالمنتزة شرق الإسكندرية.. صور
حزب مستقبل وطن ينظم مسيرة تأييد لمرشحيه بالمنتزة شرق الإسكندرية.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ الرمز الانتخابي.. ننشر أسماء مرشحي مجلس الشيوخ بالإسكندرية

استمرار قطار مجلس الشيوخ بالمحافظات..52 مرشحا في الإسكندرية.. والجافي مرشح قائمة مستقبل وطن بجنوب سيناء

طوارئ بالمنيا لدعم ومساندة مرشحي مستقبل وطن فى انتخابات الشيوخ

67 مرشحًا وقائمة واحدة.. اعتماد الكشوف النهائية للمتقدمين لانتخابات مجلس الشيوخ بالإسكندرية

خلال جولة بضواحي بورسعيد..مرشحا مستقبل وطن يبحثان سُبُل حل أزمات القابوطي والسيد متولي

حزب مستقبل وطن بالإسكندرية يبدأ أولى المؤتمرات الانتخابية لدعم مرشحيه بمجلس الشيوخ

ترشيحاتنا

البيت الأبيض: انتخابات الرئاسة تعقد في موعدها 3 نوفمبر

أكثر من 30 طالبا بـ قائمة أوائل الثانوية العامة 2020.. ووزير التعليم يهنئهم تليفونيا خلال ساعات

سكر وبلطجة.. خناقة على متن طائرة بسبب كمامة.. فيديو

حالة واحدة لدخول مواطني الدول المحظورة الكويت

7 مدن بمحافظة القليوبية تسجل صفر إصابات بـ كورونا

قبيل ساعات من انطلاقها.. أزمة كبيرة تضرب التعليم الكويتي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتبه.. مرض جلدي بسبب حشرة يؤدي إلى الموت

مصر تنهض.. القصة الكاملة لتمثال عرّض صاحبه لسخرية المتخصصين والجمهور.. ودافعت عنه صاحبة تمثال محمد صلاح

بعد تساؤلات السوشيال.. أسباب تحول لون اللحوم لـ الأخضر أو الأسود