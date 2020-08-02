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محافظات

نائب محافظ الإسكندرية يتفقد مستشفى فوزي معاذ للأطفال بـ كوم الشقافة

الأحد 02/أغسطس/2020 - 08:27 م
نائب محافظ الإسكندرية
نائب محافظ الإسكندرية تتفقد مستشفى فوزي معاذ
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أحمد بسيوني
زارت الدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية مستشفى فوزي معاذ للأطفال بكوم الشقافة التابعة لحي غرب لتفقد سير العمل بها.


يأتي هذا تنفيذا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين بالمستشفيات والوقوف على مستوى الخدمات الصحية المقدمة لهم، خاصة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.


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وتفقدت نائب المحافظ، أقسام الاستقبال والعناية المركزة والحضانات ، واطمأنت على سير العمل بها وتوافر المستلزمات الطبية والأدوية، وتواجد الطاقم الطبي بتخصصاته المختلفة خلال فترة إجازة العيد، وقدمت الشكر للعاملين بالمستشفى للمستوى اللائق للخدمات المقدمة للأطفال ومستوى النظافة بالمستشفى.


وأكدت عازر أن هذه الزيارة تأتي  في إطار الحرص الدائم على رفع وتحسين كفاءة المنظومة الصحية باﻹسكندرية ، خاصة خلال أيام الإجازات والعطلات الرسمية، موجهة جميع العاملين بالمستشفى بالاستمرار في احتواء المرضى وأسرهم وحسن التعامل معهم وتوفير الأدوية اللازمة لهم.


وشددت على ضرورة أن يشعر المواطن السكندري وخاصة البسيط بتحسن ملحوظ في مستوى الخدمات المقدم له على كافة النواحي المعنوية والمادية.
نائب محافظ الإسكندرية يتفقد مستشفى فوزي معاذ للأطفال بـ كوم الشقافة
نائب محافظ الإسكندرية يتفقد مستشفى فوزي معاذ للأطفال بـ كوم الشقافة
نائب محافظ الإسكندرية يتفقد مستشفى فوزي معاذ للأطفال بـ كوم الشقافة
نائب محافظ الإسكندرية يتفقد مستشفى فوزي معاذ للأطفال بـ كوم الشقافة
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