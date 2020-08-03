السيطرة على حريق بمستشفى الإسكندرية الدولي دون إصابات





وقد تلقي اللواء سامي غنيم إخطارًا باندلاع حريق بالمستشفى، وعلى الفور تحركت قوات الحماية المدنية ورجال الإطفاء، والأجهزة المعنية بحي شرق لمكان الحريق.





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وكان حي شرق قد تلقى بلاغًا يُفيد باندلاع حريق بالمستشفى، وعلى الفور كلف الاستاذ محارب هيلع رئيس حي شرق ادارة الازمات والكوارث بالحي للانتقال لموقع البلاغ واتخاذ الاجراءات اللازمة.





وبالمعاينة اتضح أن الحريق نشب بغرفة الكشف بالطابق الأول ولقد تمكن الدفاع المدني من السيطرة عليه دون وقوع اي اصابات.



