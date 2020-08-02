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محافظات

غلق محل جزارة وتحرير 4 محاضر في حملة مكبرة بحي غرب الإسكندرية

الأحد 02/أغسطس/2020 - 12:39 م
صدى البلد
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أحمد بسيوني
شنت الأجهزة التنفيذية بحي غرب الإسكندرية، برئاسة المهندسة سحر شعبان رئيس الحي، حملة على محلات وشوادر الجزارة بنطاق الحي للتأكد من سلامة اللحوم والالتزام بالذبح داخل المجزر الآلي

جاءت الحملة بالتنسيق مع مباحث التموين والطب البيطرى وصحة الأغذية والتموين وإدارة شئون البيئة بالحي للتأكد من سلامة المعروض من اللحوم وذلك بشوارع القفال وشارع الاسناوي وشارع المكس وشارع الأمير لؤلؤ وشارع الأمان.

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وجاءت الحملة لفرض الانضباط والتأكد من مدى الالتزام بتطبيق قرار المحافظ بشأن شوادر الأغنام والذبح داخل المجازر العامة.

وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع محل جزاره بشارع المكس وتحرير 4 محاضر مخالفات رصد بيئي وتغريم شوادر الأغنام بنطاق الحي.

ونبهت شعبان على الجهات المعنية بالحي بالمتابعة المستمرة وعدم التهاون في أي مخالفة تضر بالصالح العام للمواطن. 

يذكر أن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أصدر عددا من القرارات بشأن خطة استقبال المحافظة عيد الأضحى المبارك في ضوء الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد. 

وقررت المحافظة بأنه يحظر على كل المواطنين أو محلات الجزارة وبيع وعرض اللحوم إقامة أي شوادر لعرض الذبائح الحية بالطرق العامة وفي حالة المخالفة يقوم الحي المختص باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه ذلك حيث يتم إزالة الشادر وتحصيل مقابل إعادة الشيء لأصله بمبلغ 3 آلاف جنيه.
غلق محل جزارة وتحرير 4 محاضر في حملة مكبرة بحي غرب الإسكندرية
غلق محل جزارة وتحرير 4 محاضر في حملة مكبرة بحي غرب الإسكندرية
غلق محل جزارة وتحرير 4 محاضر في حملة مكبرة بحي غرب الإسكندرية
غلق محل جزارة وتحرير 4 محاضر في حملة مكبرة بحي غرب الإسكندرية
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