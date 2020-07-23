تخرير 10 محاضر ضد جزارين مخالفين في الإسكندرية



شنت الأجهزة التنفيذية بحي العامرية أول، برئاسة اللواء حسام الشيخ، حملة على الجزارين بنطاق الحي للتأكد من سلامة اللحوم والإلتزام بالذبح داخل المجزر الآلي.





جاءت الحملة بالتنسيق مع مباحث التموين والطب البيطرى وصحة الاغذية والتموين و إدارة شئون البيئة بالحي للتأكد من سلامة المعروض من اللحوم وذلك بمنطقة عبد القادر، غرب المحافظة.





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وأسفرت الحملة تحرير ١٠ محاضر، ٣ محاضر شهادة صحية و٣ محاضر اشتراطات و٤ محاضر عدم اعلان عن أسعار.

كما تم مصادرة لحم شمبرى فاسد يزن حوالى 20 كيلو ومذبوح خارج المجزر - 12 كيلو لحم ضان ذبح خارج المجازر.

يذكر أن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أصدر عددا من القرارات بشأن خطة استقبال المحافظة عيد الأضحى المبارك في ضوء الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقررت المحافظة بأنه يحظر على كافة المواطنين أو محلات الجزارة وبيع وعرض اللحوم إقامة أي شوادر لعرض الذبائح الحية بالطرق العامة وفي حالة المخالفة يقوم الحي المختص بإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه ذلك حيث يتم إزالة الشادر وتحصيل مقابل إعادة الشيء لأصله بمبلغ 3 آلاف جنية.